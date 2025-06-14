“المقاولين” و”المهندسين” تبحثان تعزيز التشاركية وتفعيل التعاون المشترك

وطنا اليوم – زار وفد من مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين برئاسة نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري دار نقابة المهندسين، حيث التقى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشه وأعضاء مجلس النقابة، لتهنئة مجلس نقابة المهندسين.

وعلى هامش اللقاء، تم بحث عدد من القضايا والأمور التي تهم الطرفين، حيث أكد الدويري على أهمية التشاركية والتعاون بما يخدم مصلحة الطرفين.

من جانبه، رحب نقيب المهندسين بمجلس نقابة المقاولين، مؤكدًا على ضرورة التشاركية مع نقابة المقاولين بما يخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين، وشدد على أهمية فتح المجال أمام عمل المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة لخدمة مصلحة النقابتين.

كما تم بحث مواضيع تتعلق بالتأمين والقوانين الناظمة لعمل الطرفين، وإمكانية تقديم تعديلات بحيث تتماشى ومصلحة الجانبين.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على عدد من المخرجات، أهمها تبادل الخبرات بين النقابتين لمصلحة الجانبين، بالإضافة إلى إعادة تفعيل اللجان الفنية بين نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين لتعزيز التعاون في حل التحديات اللوجستية والفنية.

وشمل الاتفاق توثيق العلاقات بين نقابتي المهندسين والمقاولين، وتوطيد المواقف تجاه التشريعات أو التعليمات أو المشكلات التي تواجههما مع الجهات المختلفة، إلى جانب التعاون على تطوير المناهج الهندسية في الجامعات بما يتناسب واحتياجات الميدان، وتحديثها لتعزيز الجاهزية المهنية.

كما تم الاتفاق على التعاون بين مركز تدريب المقاولين وأكاديمية تدريب المهندسين لتدريب كوادر المقاولين والشركات الهندسية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين النقابتين وهيئة المكاتب الهندسية لتبادل المعلومات وتحسين التواصل.

وتضمن اللقاء دعم تصدير الشركات الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات، والعمل على ضرورة إنشاء مجلس الإنشاءات الأردني الذي يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في قطاع الإنشاءات.