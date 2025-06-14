بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

“المقاولين” و”المهندسين” تبحثان تعزيز التشاركية وتفعيل التعاون المشترك

23 ثانية ago
“المقاولين” و”المهندسين” تبحثان تعزيز التشاركية وتفعيل التعاون المشترك

وطنا اليوم – زار وفد من مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين برئاسة نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري دار نقابة المهندسين، حيث التقى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشه وأعضاء مجلس النقابة، لتهنئة مجلس نقابة المهندسين.

وعلى هامش اللقاء، تم بحث عدد من القضايا والأمور التي تهم الطرفين، حيث أكد الدويري على أهمية التشاركية والتعاون بما يخدم مصلحة الطرفين.

من جانبه، رحب نقيب المهندسين بمجلس نقابة المقاولين، مؤكدًا على ضرورة التشاركية مع نقابة المقاولين بما يخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين، وشدد على أهمية فتح المجال أمام عمل المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة لخدمة مصلحة النقابتين.

كما تم بحث مواضيع تتعلق بالتأمين والقوانين الناظمة لعمل الطرفين، وإمكانية تقديم تعديلات بحيث تتماشى ومصلحة الجانبين.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على عدد من المخرجات، أهمها تبادل الخبرات بين النقابتين لمصلحة الجانبين، بالإضافة إلى إعادة تفعيل اللجان الفنية بين نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين لتعزيز التعاون في حل التحديات اللوجستية والفنية.

وشمل الاتفاق توثيق العلاقات بين نقابتي المهندسين والمقاولين، وتوطيد المواقف تجاه التشريعات أو التعليمات أو المشكلات التي تواجههما مع الجهات المختلفة، إلى جانب التعاون على تطوير المناهج الهندسية في الجامعات بما يتناسب واحتياجات الميدان، وتحديثها لتعزيز الجاهزية المهنية.

كما تم الاتفاق على التعاون بين مركز تدريب المقاولين وأكاديمية تدريب المهندسين لتدريب كوادر المقاولين والشركات الهندسية، وتعزيز الربط الإلكتروني بين النقابتين وهيئة المكاتب الهندسية لتبادل المعلومات وتحسين التواصل.

وتضمن اللقاء دعم تصدير الشركات الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات، والعمل على ضرورة إنشاء مجلس الإنشاءات الأردني الذي يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات في قطاع الإنشاءات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

بيان صادر عن اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني

22:28

الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

22:23

فرسان التغيير” تبرم اتفاقية تعاون مع “المحتوى الهندسي لإدارة المشاريع” لتقديم الدعم اللوجستي لـ قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

22:19

الوقوع الصعب… قصة قصيرة

22:07

دفء الوطن: بين الولاء الحقيقي والارتزاق الموسمي

19:15

400 مستفيد من اليوم الطبي المجاني للبر والاحسان في أم صيحون بلواء البترا عمان

17:21

خلال لقاء بمجالس ادارة غرف الصناعة وزير الصناعة يبحث تعزيز تنافسية القطاع الصناعي

14:48

أحمد أبو هزيم  يكتب … هل تملك الدولة إرادة حقيقية للإصلاح ؟

14:20

الاعلان عن الفنانين المشاركين في سمبوزيوم الرواد الدولي الخامس عشر للفنون التشكيلية

14:18

عمان الأهلية تنظم حملة للتبرع بالدم

14:09

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة الغذاء والدواء

12:52

شركة البوتاس العربية توقع عقد توريد جديد مع شركة البوتاس الهندية (IPL) حتى نهاية 2025

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025