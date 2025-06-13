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الكهرباء الوطنية: خلل فني أدى إلى حريق على وحدة توليد صغيرة بعمان

دقيقة واحدة ago
الكهرباء الوطنية: خلل فني أدى إلى حريق على وحدة توليد صغيرة بعمان

وطنا اليوم:أعلنت شركة الكهرباء الوطنية اليوم الجمعة عن خلل فني على إحدى الوحدات التوليدية الصغيرة بقدرة 15 ميجا وات في محطة التوليد الخاص الثالث عمان اسيا.
وذكرت الشركة في بيان اليوم ان الخلل أدى إلى حريق على وحدة ضغط الهواء الخاصة بالوحدة التوليدية ما أدى إلى تفعيل أنظمة إطفاء الحريق الخاصة بالوحدة وتصاعد الدخان في محيط المحطة.
واكد البيان أن العطل فني بحت ولم يسقط اي جسم خارجي على المحطة، وان باقي الوحدات في المحطة ما زالت عاملة على النظام الكهربائي بدون اية مشاكل.


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