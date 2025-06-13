الملكية الأردنية: تحويل مسار الرحلات إلى الأردن لوجهات بديلة أو تعليقها مؤقتا

وطنا اليوم:أعلنت شركة الملكية الأردنية أنه، وبناءً على قرار صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، فقد تم تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتًا، وذلك حتى إشعار آخر.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة أو تعليقها مؤقتًا، وذلك لضمان سلامة العمليات الجوية وتنظيم حركة الطيران في ظل المستجدات الراهنة.

وأهابت الملكية الأردنية بجميع المسافرين بضرورة التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.

ووجهت الملكية الأردنية الشكر لمسافريها على تفهّمهم وتعاونهم، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف