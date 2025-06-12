الأمن: التحقيقات مستمرة لضبط أطراف مشاجرة داخل محل أثاث جنوب العاصمة

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام حول الفيديو الذي جرى تداوله أمس وظهرت خلاله مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وظهر أحدهم يقوم بصدم المركبة أثناء محاولته مغادرة المكان.

وأكد الناطق الإعلامي أن المشاجرة وقعت يوم أمس داخل أحد محال الأثاث جنوب العاصمة، نتيجة لخلاف لحظي فيما بينهم، حيث لا توجد إصابات تذكر، والتحقيقات لاتزال مستمرة لضبط الأطراف كافة وإحالتهم للقضاء.