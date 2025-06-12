بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الأمن: التحقيقات مستمرة لضبط أطراف مشاجرة داخل محل أثاث جنوب العاصمة

دقيقتان ago
الأمن: التحقيقات مستمرة لضبط أطراف مشاجرة داخل محل أثاث جنوب العاصمة

وطنا اليوم:أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام حول الفيديو الذي جرى تداوله أمس وظهرت خلاله مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وظهر أحدهم يقوم بصدم المركبة أثناء محاولته مغادرة المكان.
وأكد الناطق الإعلامي أن المشاجرة وقعت يوم أمس داخل أحد محال الأثاث جنوب العاصمة، نتيجة لخلاف لحظي فيما بينهم، حيث لا توجد إصابات تذكر، والتحقيقات لاتزال مستمرة لضبط الأطراف كافة وإحالتهم للقضاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية والسياحية في العقبة

19:15

لأول مرة.. الضمان تتيح تقسيط المديونية المترتبة على القطاع السياحي

19:10

الأردن يوقع اتفاقية مقر مع حلف الناتو لاستضافة مكتب ارتباط دبلوماسي في عمّان

18:59

ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

16:53

ارتفاع حصيلة فيضانات جنوب أفريقيا إلى 49 قتيلا

16:25

الأردن يعزي جنوب إفريقيا بضحايا العواصف الثلجية والأمطار

16:19

الأردن يعزي بضحايا تحطم طائرة في مطار مدينة أحمد آباد غرب الهند

16:14

أمين عام وزارة التربية والتعليم تتفقد مدارس في لواء الجامعة

16:08

التربية تعمم بضرورة ترخيص المنصات التي تقدم برامج أو مواد تعليمية

15:53

مصر توقف 200 ناشط في المسيرة العالمية لغزة

15:37

زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في ميناء العقبة 127%

15:16

الشرطة الهندية تؤكد مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة وتكشف جنسياتهم

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025