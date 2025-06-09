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هيئة تنشيط السياحة تهنئ الملك بعيد الجلوس السادس والعشرين

5 ثواني ago
هيئة تنشيط السياحة تهنئ الملك بعيد الجلوس السادس والعشرين

يتقدم مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزّاق عربيات، وكافة كوادر الهيئة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد الجلوس الملكي.

سائلين الله عز وجل أن يبارك في عمر جلالته ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ الأردن الغالي في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. كما نؤكد عزمنا على المضي قدماً في دعم وتعزيز مسيرة البناء والتنمية التي يقودها جلالته في مختلف المجالات، لا سيّما في القطاع السياحي.

كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير، ودامت الأردن عزيزة قوية تحت ظل القيادة الهاشمية.


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