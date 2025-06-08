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بالصور ..الدكتور طه التميمي يُجري زيارات ميدانية إشرافية ويُعايد الكوادر الصحية في عدد من مراكز العاصمة

56 دقيقة ago
بالصور ..الدكتور طه التميمي يُجري زيارات ميدانية إشرافية ويُعايد الكوادر الصحية في عدد من مراكز العاصمة

وطنا اليوم-عمّان – الأحد 8 حزيران 2025
نفّذ الدكتور طه التميمي، مدير مديرية صحة محافظة العاصمة، اليوم الأحد، جولة ميدانية إشرافية رافقها تقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شملت عددًا من المراكز الصحية التابعة للمديرية، وذلك تأكيدًا على استمرارية العمل الرقابي والدعم المعنوي للكوادر الصحية.

وشملت الجولة كلاً من:

  • مديرية صحة محافظة العاصمة
  • مركز صحي عمّان الشامل
  • مركز صحي أبو نصير الشامل
  • مركز صحي الهاشمي الشمالي الشامل
  • مركز صحي ماركا الشامل
  • المركز الصحي التابع لمديرية الصحة في مركز إصلاح وتأهيل ماركا
  • المركز الصحي التابع لمديرية الصحة في مركز إصلاح وتأهيل ماركا العسكري

وهنّأ الدكتور التميمي العاملين في المراكز الصحية بعيد الأضحى المبارك، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الصحية المثلى للمواطنين، ومؤكدًا أهمية استمرارية تقديم الخدمة الصحية بجودة وكفاءة عالية، خاصة خلال فترة العطل الرسمية.


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