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بعثة الحج الصحفية تنفي انسحاب صحفيين من لقاء وزير الأوقاف

3 ساعات ago
بعثة الحج الصحفية تنفي انسحاب صحفيين من لقاء وزير الأوقاف

وطنا اليوم_نفت بعثة الحج الصحفية في مكة المكرمة صحة الأنباء المتداولة عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب عدد كبير من الصحفيين من لقاء جمعهم بوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

 

وأوضحت البعثة، في بيان توضيحي، أنها تواصل أداء مهامها الإعلامية بمهنية عالية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف، في إطار الحرص المشترك على نقل صورة دقيقة وشاملة حول جهود المملكة في خدمة الحجاج الأردنيين.

 

وأكدت البعثة التزامها بالاستمرار في التعاون البنّاء مع الوزارة، بما يخدم الرسالة الإعلامية ويعزز المصلحة الوطنية، ويسلط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة في رعاية الحجاج خلال موسم الحج.


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