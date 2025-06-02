السير : خطة مرورية شاملة لضمان عيد أضحى خالٍ من الحوادث

وطنا اليوم:أكد النقيب كفاح الهزايمة، ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية ضرورة التزام السائقين والمشاة بقواعد السلامة المرورية لضمان عيد أضحى آمن خالٍ من الحوادث.

وأشار النقيب الهزايمة الإثنين، إلى أن إدارة السير تتعامل يوميًا مع عدد من الحوادث المرورية التي تتسبب في وفيات وإصابات، داعيًا إلى تجنب السلوكيات الخطرة مثل السرعات العالية، قطع الإشارات الضوئية، استخدام الهاتف أثناء القيادة، والقيادة بعكس اتجاه السير.

وأوضح الهزايمة أن إدارة السير، بتوجيهات من مديرية الأمن العام، وضعت خطة مرورية شاملة تتكون من مرحلتين: الأولى قبل العيد، تركز على تنظيم الحركة في الأسواق والمناطق التجارية مثل وسط البلد، طبربور، شارع مأدبا، وشارع الصخرة المشرفة، حيث يتزايد الإقبال على التسوق. والثانية خلال أيام العيد، تشمل تعزيز وجود رقباء السير في مواقع صلاة العيد، أسواق الأضاحي، والمناطق الترفيهية مثل حدائق الحسين ومولات التسوق.

وأكد أن الخطة تشمل مسارات بديلة لتسهيل الحركة المرورية في حال حدوث ازدحام.

وحذر الهزايمة من مخالفات خطيرة مثل القيادة دون رخصة، التفحيط، والتوقف غير القانوني عند مواقع الحوادث، مشددًا على أن إدارة السير لن تتهاون في تطبيق العقوبات.

كما دعا المشاة إلى استخدام ممرات المشاة والجسور، والتأكد من خلو الطريق قبل العبور، خاصة مع وجود الأطفال خلال العيد. وأضاف أن رقباء السير متواجدون على مدار الساعة، ويمكن التواصل مع المركز الموحد (911) لأي طارئ