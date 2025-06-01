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طقس ربيعي معتدل وتحذيرات من الغبار والضباب خلال الأيام المقبلة

2 يونيو 2025
طقس ربيعي معتدل وتحذيرات من الغبار والضباب خلال الأيام المقبلة

وطنا اليوم_تفيد إدارة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة تنخفض لتسجل أقل بقليل من معدلاتها الاعتيادية، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.

 

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً نسبياً في معظم المناطق خاصة الجبال ، ولطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الرياح نشطة أحياناً في مناطق البادية.

 

التحذيرات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية لهذين اليومين:

 

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 

خطر تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية .

 

الأربعاء والخميس:

تشير إدارة الأرصاد الجوية إلى حدوث ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لتسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات والسهول، بينما تبقى حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مع احتمالية إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

 

وخلال الليل، يكون الطقس بارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفاً إلى دافئ في باقي المناطق.

 

التحذيرات والتنبيهات:

 

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


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