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للحديث عن الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس المستحدثة…الشوابكة يلتقي مديري ومديرات مدارس أبو نصير وشفا بدران

2 يونيو 2025
للحديث عن الاستعدادات لاستقبال الطلبة في المدارس المستحدثة…الشوابكة يلتقي مديري ومديرات مدارس أبو نصير وشفا بدران

وطنا اليوم_اجتمع مدير التربية والتعليم للواء الجامعة، الأستاذ. عبد الحكيم أحمد الشوابكة، مع مدراء ومديرات مدارس منطقة أبو نصير و شفا بدران الذكور ، لمناقشة استعدادات المديرية والمدارس لاستقبال الطلبة في المدارس المستحدثة وهما مدرستي إسكان أبو نصير الثانوية للبنين ، ومدرسة زيد بن ثابت الأساسية للبنين ، والتي تم الانتهاء من بناؤها مؤخرًا.

 

وقد حضر الإجتماع مدير الشؤون الإدارية والمالية السيد.حازم النجداوي ، ورئيس قسم التخطيط التربوي السيدة. ردينة السلامات ، ورئيس قسم الموظفين الدكتور محمد الخوالدة.

 

حيث تم مناقشة الخطط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة في المدارس الجديدة.

ومن أبرز ما تم مناقشته إلغاء نظام الفترتين في مدرسة ابن طفيل الأساسية للبنين/ المركز المسائي السوريين. وإعادة توزيع التشكيلات المدرسية لمدارس المنطقة بما يتناسب والمراحل التعليمية.

 

كما تم الحديث عن آلية توزيع وعدد الطلاب في المدارس بما ينسجم مع التعليمات و الأنظمة.

كما تم الإتفاق على مجموعة من المحاور والنقاط التربوية بما يخص بدء العام الدراسي القادم بشكل مناسب، وبما يتوافق مع سياسة وزارة التربية والتعليم ببدء عام دراسي مثالي وبحسب الموارد المتاحة.

 

يذكر بأن مدرستي إسكان أبو نصير الثانوية للبنين ، ومدرسة زيد بن ثابت الأساسية للبنين، جاءت انسجامًا لنهج الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم في زيادة عدد المدارس في لواء الجامعة للنهوض بواقع التعليم ، والتي من المتوقع أن تستقبل طلبتها بداية العام الدراسي القادم 2025 / 2026 .


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