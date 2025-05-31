الوفد الصناعي الأردني يلتقي رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري

وطنا اليوم _

الجغبير : القطاع الصناعي مستعد للمساهمة في اعادة تأهيل معبر درعا الحدودي

التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة العاصمة السورية دمشق، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري قتيبة بدوي، بحضور رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.

وجرى خلال اللقاء بحث تسهيل دخول المنتجات الأردنية عبر المنافذ الحدودية السورية، وخصوصا تلك المتجهة الى لبنان والاسواق الأوروبية، وفي مقابل تسهيل عبور المنتجات السورية الى أسواق الخليج عبر المنافذ الحدودية الأردنية، اضافة الى آلية تحديد الرسوم الجمركية على البضائع الداخلة الى سوريا، ومعايير احتسابها، وتطوير معبر باب الهوى، وربط الموانىء السورية مع ميناء العقبة لتعزيز تجارة الترانزيت.

وأوضح بدوي حرص سوريا على توفير كافة التسهيلات والدعم لحركة التجارة والترانزيت، من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز دور المناطق الحرة كمراكز محورية للتجارة الإقليمية، من خلال ربطها بشبكات النقل البحري والبري الدولية، وتحقيق تكامل فعال بين المعابر البرية مع الأردن، بما يسهم في تسريع حركة نقل البضائع وخفض التكاليف.

من جهته دعا الجغبير الى الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للأردن، وما يتمتع به من بنية خدمات لوجستية متطورة، يجعله بوابة استراتيجية لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الأردني مستعد للمساهمة الفاعلة في هذا المجال، حيث ابدى استعداد القطاع الصناعي الأردني الى المساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية في معبر درعا الحدودي، مما يخفف الضغط المتزايد على معبر نصيب، لا سيما مع ارتفاع حركة الشاحنات والنقل التجاري بين البلدين.

ودعا الجغبير الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا للاستفادة من التجربة الأردنية في مجال النافذة الجمركية الواحدة وجهات التفتيش على السلع على المعابر.

وحضر اللقاء كل من نائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابوحسان، وعضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابوحلتم وعضو غرفة صناعة الاردن طاهر خالد.