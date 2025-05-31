اقامة اجتماع الدوري للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي ‏بحضور وزراء النقل في ‏الأردن ومصر والعراق .‏

وطنا اليوم _خلال الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي ‏بحضور وزراء النقل في ‏الأردن ومصر والعراق .‏

‏ * التهتموني : الخط البحري الدولي العقبة – نويبع له دور كبير في تنمية حركة المبادلات التجاريه بين الدول العربيه

‏ * العبادله : الجسر العربي مستمر في تحديث الأسطول البحري ويمتلك 10 وحدات ‏بحرية متخصصة ومتنوعة ‏

‏ * الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة في أعداد ‏الركاب وصلت الى 70 الف مسافر ‏ونقل 24 الف شاحنه عبر العقبه – نويبع ‏

العقبه / عمر الصمادي

أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اهمية تعزيز النجاحات المتتالية في برامج وخطط شركة الجسر العربي للملاحة ‏، ‏بكافة مساراتها التجارية والسياحية وكافة العمليات البحرية التي تقوم بها، تأكيدا على حضورها اللافت في النقل قطاع البحري، كشركة رائدة حققت ادارتها أعلى الأرقام في الإيرادات، والنقل والتطوير الشامل للأسطول البحري، وخطط العمل، مشيرة إلى أن المسارات والخطط التي تطلقها الشركة حاليا تأتي انطلاقاً من مبدأ ‏التكامل لا التنافس في ظل الدور الهام والحيوي الذي تلعبه ‏الشركة في تنمية العلاقات بين ‏الدول التأسيس الأردن ومصر والعراق . ‏

وبينت التهتموني خلال الاجتماع الدوري للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي ‏بحضور ‏الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة ‏والنقل ‏المصري ، ووزير النقل العراقي رزاق السعداوي ، ومدير عام شركة الجسر ‏العربي عدنان ‏العبادلة ، ورئيس مجلس إدارة الشركة ونائبيه والإدارة التنفيذية ‏ضرورة العمل على تقديم كافة ‏التسهيلات لزيادة وتنمية حركة التبادل التجاري بين الدول ‏العربية بما يعود بالفائدة على كافة ‏القطاعات .‏

وقالت التهتموني ان الخط البحري الدولي نويبع – العقبة له دور مهم في حركة التجارة ‏العربية مؤكدة ‏على اهمية تطوير ميناء الركاب مدينة بالعقبة وربطه بالموانئ المصرية ‏المطلة على البحر المتوسط ‏لرفع تنافسيته واستخدام الخط العربي للنقل البري والبحري بما يوفر ‏مسار بديل للصادرات ‏والواردات الاردنية والعربية من والى الدول الأوروبية وامريكا‎.‎

وخلال الاجتماع استعرض مدير عام الجسر العربي عدنان العبادله أمام الوزراء ومجلس ‏الإدارة الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الشركة ‏خلال العام الماضي .. مؤكداً أن شركة ‏الجسر العربي حققت أعلى أرباح سنوية منذ تأسيسها في عام 1985 إضافة إلى اعلى ‏ايرادات وأرصدة نقدية واعلى موجودات وحقوق ملكية ‏كما وصل الجسر العربي الى أعلى ‏معدل نقل شاحنات سنوي في تاريخه

وأكد العبادلة ان شركة الجسر العربي مستمرة في سياسة تطوير وتحديث أسطولها البحري ‏حيث تم استبعاد ‏بواخر الشحن القديمة وإدخال قوارب وبواخر شحن حديثة وبتقنيات ‏وتكنولوجيا متطورة لتلبية ‏الطلب المتزايد على خدمات الخط البحري نويبع-العقبة.. مؤكدا ان ‏عدد وحدات أسطول بواخر ‏الجسر العربي الحديثة وصل الى 10 وحدات بحرية متخصصة ‏ومتنوعة وهو اعلى عدد وحدات بحرية ‏تملكته الشركة منذ تأسيسها‎.‎

وبين العبادلة ان الارقام خلال الربع الأول من العام الحالي اظهرت تطوراً وزيادة في أعداد ‏‏الركاب وصلت الى 70 الف مسافر بزيادة بنسبة 26% إضافة إلى زيادة في اعداد ‏الشاحنات ‏وصلت إلى 12 % عن العام الماضي حيث سجلت الأرقام نقل 24 الف ‏شاحنه .. كذلك سجلت الجسر العربي زيادة كبيرة ‏في اعداد نقل السياح على خط طابا / ‏العقبة زادت عن 25 الف سائح بنسبة زيادة 111 % ‏عن العام الماضي ، وهو ما يؤكد ‏استمرار الشركة بالنمو والتطور.‏

‏ واطلعت الجمعية العمومية على الجهود المبذولة من شركة الجسر العربي والخدمات المقدمة ‏لاستقبال ونقل ‏الحجاج المصريين عبر خط نويبع-العقبة حيث قامت وبالتعاون مع مختلف ‏الجهات ‏المعنية في العقبة ونويبع بالعمل على تسهيل إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام ‏وتقديم ‏خدمات الضيافة المجانية لهم وتوفير اماكن الانتظار والراحة وتنفيذ رحلات مكوكية ‏لضمان ‏وصولهم حسب المواعيد والبرامج المحددة مسبقاً حيث وصل عددهم هذا العام الى ‏‏7701 حاج لهذا العام ‏بزيادة 25% عن العام الماضي‎ .‎

وناقشت الجمعية العمومية للشركة سبل تنمية وتطوير حركة التبادل التجاري التي تتم بين ‏‏البلدان الثلاث عبر الخط البحري نويبع-العقبة وذلك من خلال رفع تنافسية هذا الخط ‏الحيوي ‏الذي يعد همزة الوصل بين افريقيا العربية واسيا العربية ودراسة تقديم تسهيلات لحركة ‏التجارة ‏التي تتم من خلال هذا الخط البحري بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول ‏الثلاث‎. ‎

إلى ذلك أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري ان جمهورية مصر العربية شهدت تطوراً ‏ملحوظاً بكافة المجالات ولا سيما في مجال الطرق والسكك ‏وإنشاء وتطوير وتأهيل الموانئ ‏البحرية وان مصر وبتوجيهات من الرئيس السيسي ستقدم ‏كافة التسهيلات لخدمة التجارة ‏العربية مشيدا بالإجراءت والتسهيلات ‏والخدمات المميزة التي قدمتها الجسر العربي للحجاج ‏المصريين في طريقهم الى الديار المقدسة، ‏

وأكد الوزير ‏على دعم وزراء النقل في دول التأسيس للشركة وأهمية رفع تنافسيتها وقدراتها ‏للعمل على خطوط ملاحية أخرى ‏لا سيما وأنها أصبحت حلقة وصل هامه على الممرات ‏والمسارات التجارية الإقليمية وسيتم استغلال ‏هذه الميزه لزيادة حركة المبادلات التجارية ‏الإقليمية والربط التجاري بين البحر الأحمر والبحر ‏المتوسط ودول الخليج العربي وبلاد الشام ‏والعراق وبما يؤسس لربط عربي عربي‎‏ ‏

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من جانبه أكد وزير النقل العراقي رزاق السعداوي على اهمية المحافظة على هذه الشراكة ‏العربية لما ‏لها من دور مهم ومحوري في نقل المستوردات العراقية من جمهورية مصر العربية ‏عبر ‏الاراضي الأردنية مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بتطوير وتحديث أسطول الشركة ‏والتوسع ‏بأعمالها لتحقيق اهدافها القومية

‏ وأكد السعداوي على انه سيتم دراسة تقديم تسهيلات لمرتادي خط ‏العقبة-نويبع بما يؤدي ‏الى زيادة تدفق البضائع بين العراق ومصر والاردن‎‏.‏

وثمن وزراء النقل في الأردن ومصر والعراق الجهود المبذولة من مدير عام الشركة عدنان ‏العبادله ونائبيه في إدارة أعمال ونشاطات الجسر العربي ووصوله إلى هذه المرحلة المتقدمه ‏إضافة إلى التطور اللافت ‏الحاصل في اعمال الشركة خلال الدورة الحالية لمجلس إدارتها ‏خصوصاً وان شركة الجسر العربي ‏تدرس حاليا الدخول في مشاريع نوعية بهدف تطوير ‏وتنويع اعمالها بما يخدم مصالح الدول ‏المؤسسة‎.‎