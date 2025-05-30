إنطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع في حدائق الحسين 

وطنا اليوم _

مندوبا عن سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، افتتح رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع ، الذي ينظمه الصندوق في حدائق الحسين بمشاركة جمعيات من مناطق البادية الأردنية.

ويأتي تنظيم المهرجان، هذا العام بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال .

وشهد افتتاح المهرجان، مشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والتعاونية المنتشرة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية وإقبالا على المنتجات المعروضة من قبل المواطنين وعرب وأجانب.

وعبر رؤساء وأعضاء جمعيات مشاركة في المهرجان، عن شكرهم وتقديرهم للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية على دعمه ومساندته لهم وإتاحته المجال لتسويق وترويج منتجاتهم من الجميد والسمن ومنتجات الألبان بكافة أصنافها .

ورداً على سؤال، قال رئيس إحدى الجمعيات، إن المنتجات المعروضة لديه من الجميد والسمن ومنتجات الألبان تتمتع بميزة إضافية نوعية كونها تأتي من مناطق رعوية طبيعية ويوجد فيها الكثير من النباتات العطرية المفيدة للصحة والجسم وذات الجودة العالية.

وأكد رؤساء جمعيات ضرورة الاستمرار في عملية دعم ومساندة جمعياتهم حتى يتمكنوا من مواصلة العمل والإنتاج وتطوير وسائل وطرق العمل والانتقال من العمل البسيط التقليدي إلى طرق أخرى أكثر حداثة، تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.

إلى ذلك، قال مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز، “يأتي تنظيم وإقامة مهرجان الجميد والسمن، بنسخته التاسعة ، لهذا العام، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، تلك المناسبة التي نستلهم منها معان كثيرة، ودلالات سامية، في مواصلة البناء والإنجاز التي قادها الهاشميون، منذ تأسيس المملكة وحتى وقتنا الحاضر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي جعل من الأردن واحة للأمن والأمان، وصرحا من صروح التطور والحداثة، وقلعة صامدة في وجه التحديات، ومنبرا حرا شريفا للدفاع عن قضايا أمته العربية والإسلامية.

وأضاف أن الصندوق عمل من خلال برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة، على دعم ما يزيد على 336 من مؤسسات المجتمع المدني التعاونية والخيرية، بقيمة مليونين و 642 الف دينار، وتوفير 2142 فرصة عمل مباشرة، في حين بلغ عدد المستفيدين غير المباشرين حوالي 13 الف مستفيد.

وأوضح أن رسالة الصندوق ورؤيته الحالية والمستقبلية، تحمل مضامين وطنية هامة، تتلخص في جعل مناطق البادية الأردنية آمنة للسكان، وجاذبة للاستثمار، بمعنى انها توفر لابنائها جميع مقومات العيش الكريم، والاستقرار المعيشي، اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، علاوة على إبراز الهوية الوطنية لتراثنا البدوي الأصيل، الذي يعبر عن مكنون ثقافة الآباء والأجداد، وعاداتهم وقيمهم النبيلة، ونحن اليوم نحاول ربط الماضي بالحاضر ، والحاضر بالمستقبل، من خلال تحقيق المواءمة بين التطور والحداثة، وبين الموروث الثقافي والشعبي الأصيل.

وأكد الفايز التزام الصندوق بالاستمرار بدعم ومساعدة الجمعيات من الناحيتين التدريبية والتأهيلية بالتعاون والتنسيق مع جهات محلية وإقليمية أو دعمهم عبر برنامج المنح الصغيرة الذي يمكنهم من شراء أدوات ومعدات ذات جدوى اقتصادية عالية في عمليتي الإنتاج والتسويق.

وتضمن المهرجان ، عرض قصص نجاح لمشاريع تنموية وانتاجية لسيدات من مختلف مناطق البادية الاردنية، وفقرات فلكلورية وتراثية من وحي البادية الأردنية.

وجال الدكتور الذنيبات والضيوف، في مرافق المهرجان ، واستمع من رؤساء وأعضاء الجمعيات المشاركة، إلى شرح عن طبيعة منتجاتهم، والفوائد المكتسبة عن مشاركتهم في المهرجان.

وجرى على هامش المهرجان، توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والمؤسسة التعاونية الأردنية، بهدف تيسير سبل التعاون في مجالات تنظيم معارض ومهرجانات وبازارات لعرض المنتجات وتعزيز حضورها في الأسواق وتنظيم ورش مشتركة، وتبادل الخبرات.

ووقع المذكرة مدير عام الصندوق جمال طراد الفايز، ومدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي.

يشار إلى أن المهرجان، الذي حضر افتتاحه، عدد من المسؤولين والسفراء والنواب والمعنيين والمجتمع المحلي، سيستمر في فعالياته حتى الساعة التاسعة من مساء غد السبت.