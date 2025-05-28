مطار الملكة علياء الدولي يستقبل قرابة 815 ألف مسافر خلال نيسان الماضي

وطنا اليوم:أعلنت “مجموعة المطار الدولي” أن مطار الملكة علياء الدولي، استقبل 814819 مسافرا في نيسان الماضي، بزيادة نسبتها 21.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال شهر نيسان الماضي 6446 حركة، بارتفاع نسبته 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تعامل مع 5538 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بنيسان 2024.

وبحسب بيان للمجموعة الأربعاء، استقبل مطار الملكة علياء الدولي خلال الفترة بين كانون الثاني ونيسان الماضيين، مليونين و952 ألفا و141 مسافرا، مسجلًا نموا نسبته 11.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

وشهدت حركة الطائرات بين كانون الثاني ونيسان الماضيين ارتفاعا نسبته 6.9% ، حيث سجّل المطار 23972 حركة، في حين انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 16.1% ، لتصل إلى 21695 طنًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة المطار الدولي” نيكولا دفيليير: “سعداء بهذا الارتفاع الكبير في حركة المسافرين الشهرية، الذي جاء نتيجةً لزخم السفر الموسمي نهاية شهر رمضان وفي عطلة عيد الفطر الممتدة، مما أتاح للكثيرين فرصة لقاء أحبّائهم أو قضاء إجازة طال انتظارها”.

وتابع: “ومع اختيار عدد متزايد من المسافرين لمطار الملكة علياء الدولي خلال هذه الفترة المميّزة من العام، ظلّ فريقنا ملتزمًا بتقديم تجربة سفر تتّسم بالراحة والعناية ودفء الاستقبال، جعلتهم يشعرون كأنهم في بيوتهم”.