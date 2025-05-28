المواصفات: آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية المستثناة مطلع أيلول

وطنا اليوم:أكدت مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، على التزام مستوردي السيارات الكهربائية بمضمون قرار لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية والمتضمن اعتبارا تاريخ 1/9/2025 تاريخا نهائيا للتخليص وتنظيم البيانات الجمركية على المركبات الكهربائية التي حصلت على الاستثناء من تطبيق تعليمات اجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الصادر بتاريخ 26/5/2024 وعدم الموافقة على تبديل اي استثناء بالفئة الجمركية الاقل منها.

ووجهت الزهير كتابا الى رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة ورئيس جمعية وكلاء وموزعين السيارات الاردنيين ورئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها ونقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع لرفع اي اعتراض يقدم من قبل الشركات التي حصلت على استثناءات بموجب خطة عمل مقدمة من قبلها على لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية وذلك لمناقشتة واتخاذ القرار الذي تراه اللجنة مناسبا لهذا الشأن.