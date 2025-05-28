ما تداعيات السماح بدخول الأردنيين إلى سوريا دون موافقة مسبقة

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر رافع الطاهات، أن إقبالًا شديدًا فاق التوقعات من قبل الأردنيين لقضاء فترة العيد في سوريا، بعد قرار وزارة الداخلية الأردنية بالسماح للأردنيين بالسفر برًا إلى سوريا دون موافقة مسبقة.

وبين الطاهات، أن أغلب أصحاب المكاتب السياحية في الأردن يتواجدون حاليًا في سوريا لتوقيع عقود مع فنادق ومنتجعات سياحية سورية؛ لتلبية الطلب الكبير من الأردنيين على الحجوزات.

وأوضح أن الأسعار بالفنادق في سوريا تتراوح من 30 – 50 دينارًا ، لافتًا أنها تشمل الإقامة والإفطار والرحلات السياحية.

وأوضح الطاهات أن أغلب حجوزات الأردنيين تركزت على العاصمة دمشق ، وأخرى على الساحل السوري واللاذقية .

وبخصوص ما تردد حول الموافقات الأمنية من الجانب السوري، نوه إلى أن ذلك لم يُطبق على أرض الواقع ، والحكومة السورية أبدت تساهلًا كبيرًا مع السياح الأردنيين .

يذكر أن قرار السماح بسفر الأردنيين إلى سوريا برًا دون موافقة، يشترط ألا يكون هنالك موانع أمنية تحول دون السفر وفق الإجراءات المعمول بها في باقي المراكز الحدودية الأخرى.