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بالفيديو: “السادس يضيء سماء العاصمة.. الأردن يحتفل بعيده الـ79 بألعاب نارية تبهر الأنظار”
25 مايو 2025
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24 ساعة
00:12
حسان: نهضة الاوطان لا تُمنح بل تُنتزع بالعمل
23:32
بحضور عشرات الآلاف من الأردنيين والأردنيات زين تحتفي بعيد الاستقلال 79 بحفل ضخم في حدائق الملك عبدالله الثاني
23:11
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية
22:12
سماء عمّان تتزين بالألعاب النارية احتفالاً بالاستقلال
20:39
الملكة رانيا معلقة على غيابها عن حفل الاستقلال: الديسك
20:21
حسان: رؤية التحديث ليست خيارًا بل جوهر ومستقبل الأردن
20:13
الملك يرعى حفل عيد الاستقلال الـ 79 في قصر الحسينية
19:47
الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان بالإمارات وتلامس مستويات تاريخية
19:31
شركة الرجوب العربية للدواء تهنئ الملك بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين
19:27
لجنة مشتركة بين صناعتي عمان ودمشق لبحث التكامل الصناعي
19:23
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شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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