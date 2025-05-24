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بالفيديو: “السادس يضيء سماء العاصمة.. الأردن يحتفل بعيده الـ79 بألعاب نارية تبهر الأنظار”

25 مايو 2025
بالفيديو: “السادس يضيء سماء العاصمة.. الأردن يحتفل بعيده الـ79 بألعاب نارية تبهر الأنظار”

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