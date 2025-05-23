بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو تايه ومسلم

8 ثواني ago
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو تايه ومسلم

وطنا اليوم _عمان23 – أيار 2025 -* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى إلى عشيرتي أبو تايه/ الحويطات وعشيرة مسلم.

 

 

ففي لواء الجفر بمحافظة معان، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المقدم المتقاعد بركات سند حرب أبو تايه، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو تايه/ الحويطات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كم قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي ومحافظ معان حسن الجبور.

 

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وولي العهد إلى عشيرة مسلم، في مدينة السلط، بوفاة الحاجة خولة عطاالله مسلم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:08

هآرتس العبرية: 82% من الإسرائيليين يؤيدون تهجير سكان غزة

19:17

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي عُمان والعراق بتصفيات كأس العالم

19:11

الحملة الأردنية تواصل دعمها الإغاثي شمال غزة وجنوبها.. والمخبز الأردني لا يتوقف

19:08

كانوا مقربين من الاسد .. قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق

16:57

الأونروا: المجاعة تتفاقم بالقطاع وإمدادات الطعام لأطفال غزة نفدت

16:45

لافتة ضخمة تحمل صورة ترامب تثير جدلا بين الأميركيين

16:37

أكثر من 9 ملايين رحلة باستخدام بطاقات الإعفاء عبر باص عمّان و سريع التردد

16:29

البنك الاردني الكويتي الراعي الرسمي لمسابقة السباحة الحرة الثالثة في العقبة

15:51

يوم جمعة أردني!!

15:43

استبدال اسم شارع سيد قطب في عمّان بشارع الشهيد عبد الرزاق الدلابيح

15:24

ترامب يهدد آبل بالرسوم إذا لم تصنع آيفون في أميركا

15:14

طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي اعتبارا من السبت

وفيات
وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدة