ختام بطولة الملحقية الثقافية السعودية لكرة القدم في عمان الاهلية

وطنا اليوم:اختتمت يوم الثلاثاء الموافق 20 / 5 / 2025 منافسات بطولة الملحقية الثقافية السعودية لخماسي كرة القدم، والتي نظمتها الملحقية الثقافية السعودية بالتعاون مع قسم النشاطات والأندية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان الاهلية على ملاعب الخماسي في الجامعة.

وبمشاركة ما يزيد عن (156) طالباً يمثلون (13) فريق من الطلبة السعوديين الدارسين في مختلف الجامعات الأردنية (جامعة إربد الأهلية – جامعة شرق الأوسط (1) – جامعة شرق الأوسط (2) – جامعة البلقاء التطبيقية – جامعة العلوم التطبيقية – اكاديمية الطيران – جامعة عمان العربية – جامعة فيلادلفيا (1) – جامعة فيلادلفيا (2) – جامعة الاسراء (1) – جامعة الاسراء (2) – جامعة جرش – جامعة عمان الأهلية).

حيث تمكن فريق جامعة الشرق الأوسط (2) من حصد لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جامعة جرش بنتيجة (6-0) .

وفي الختام قام راعي البطولة سعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن حسن مونس ونائب الرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى ، بحضور سعادة القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في الأردن الأستاذ الدكتور محمد بن خزيم الشمري وبحضور رئيس جامعة جرش الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة ونائب رئيس جامعة الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي وعميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور وبحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات ونائب عميد شؤون الطلبة الدكتورة نور الدباس ، وعدد من الهيئتين التدريسية و الإدارية من الجامعات المشاركة.

وتهدف هذه البطولة الى التفاعل الإيجابي وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الطلبة من مختلف الجنسيات الدارسين في الجامعات.