الكوفحي يرعى افتتاح هاكاثون “الزراعة المستدامة والتكنولوجيا” في إربد

وطنا اليوم_رعى رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، صباح أمس الإثنين، افتتاح هاكاثون “الزراعة المستدامة والتكنولوجيا”، والذي أقيم في قاعة الإيكوراما بحديقة تونس في مدينة إربد، بتنظيم من منظمة حسن الجوار الدولية، وبالشراكة مع المركز الريادي الأردني، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أكد الكوفحي أن بلدية إربد تولي الشراكات المختلفة أهمية قصوى، مشددًا على أن البلدية لا تحتكر المعرفة ولا الحرص على المدينة، بل تسعى إلى عقد اتفاقيات وفتح آفاق عمل متنوعة مع مختلف المؤسسات، وخاصة المدارس والجامعات، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة.

وأشار الكوفحي إلى أن فعالية الهاكاثون تمثل نموذجًا مميزًا للشراكات الفاعلة، حيث تسهم في تمكين الشباب ورفع كفاءاتهم في مجالات الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، بما ينسجم مع رؤية بلدية إربد لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء ذكية، جاذبة للاستثمار، وموفّرة لحياة كريمة ومستدامة لمواطنيها.

وأضاف أن البلدية وضعت برنامجًا واضحًا للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي على المستوى المحلي، مستعرضًا عددًا من المشاريع البيئية الريادية التي نفذتها البلدية، وعلى رأسها مبادرة زراعة المليون شجرة، والتي تم من خلالها زراعة ما يزيد على 400 ألف شجرة خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن البلدية أنشأت حدائق مجتمعية مستدامة، ونفذت حملات زراعة تشاركية بالتعاون مع مختلف فئات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذه الجهود ترفع الوعي البيئي وتعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية، بما يحقق مصلحة المدينة ورفاه سكانها.

من جهتها، بيّنت مديرة المشاريع والشراكات في المركز الريادي الأردني، عبير حتاملة، أن الهاكاثون يمثل فرصة ثمينة لجمع العقول المبدعة والطموحة من مختلف التخصصات، للعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات الزراعية والبيئية، وتدفع نحو تبني مفاهيم التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة.

وأضافت حتاملة أنها تأمل أن تكون هذه الفعالية منطلقًا لأفكار ومشاريع خلاقة يكون لها أثر إيجابي وملموس على أرض الواقع، وأن تسهم في دعم الرياديين والمبادرين في هذا القطاع الحيوي.

ويهدف الهاكاثون إلى تحفيز الابتكار في مجال الزراعة المستدامة، من خلال تطوير حلول وتقنيات رقمية ذكية تساهم في مواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

كما يُعد الهاكاثون جزءًا من برنامج ريادة الأعمال الخضراء المنتهي بالاحتضان، حيث يتنافس المشاركون على تطوير أفكار ريادية عملية، وسيتم احتضان الفريق الفائز في حاضنة حسن الجوار الدولية للأعمال الخضراء.