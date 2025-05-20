بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الكوفحي يرعى افتتاح هاكاثون “الزراعة المستدامة والتكنولوجيا” في إربد

20 مايو 2025
الكوفحي يرعى افتتاح هاكاثون “الزراعة المستدامة والتكنولوجيا” في إربد

وطنا اليوم_رعى رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، صباح أمس الإثنين، افتتاح هاكاثون “الزراعة المستدامة والتكنولوجيا”، والذي أقيم في قاعة الإيكوراما بحديقة تونس في مدينة إربد، بتنظيم من منظمة حسن الجوار الدولية، وبالشراكة مع المركز الريادي الأردني، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات المحلية والدولية.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أكد الكوفحي أن بلدية إربد تولي الشراكات المختلفة أهمية قصوى، مشددًا على أن البلدية لا تحتكر المعرفة ولا الحرص على المدينة، بل تسعى إلى عقد اتفاقيات وفتح آفاق عمل متنوعة مع مختلف المؤسسات، وخاصة المدارس والجامعات، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة.
وأشار الكوفحي إلى أن فعالية الهاكاثون تمثل نموذجًا مميزًا للشراكات الفاعلة، حيث تسهم في تمكين الشباب ورفع كفاءاتهم في مجالات الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا، والابتكار الرقمي، بما ينسجم مع رؤية بلدية إربد لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء ذكية، جاذبة للاستثمار، وموفّرة لحياة كريمة ومستدامة لمواطنيها.
وأضاف أن البلدية وضعت برنامجًا واضحًا للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي على المستوى المحلي، مستعرضًا عددًا من المشاريع البيئية الريادية التي نفذتها البلدية، وعلى رأسها مبادرة زراعة المليون شجرة، والتي تم من خلالها زراعة ما يزيد على 400 ألف شجرة خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن البلدية أنشأت حدائق مجتمعية مستدامة، ونفذت حملات زراعة تشاركية بالتعاون مع مختلف فئات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن هذه الجهود ترفع الوعي البيئي وتعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية، بما يحقق مصلحة المدينة ورفاه سكانها.
من جهتها، بيّنت مديرة المشاريع والشراكات في المركز الريادي الأردني، عبير حتاملة، أن الهاكاثون يمثل فرصة ثمينة لجمع العقول المبدعة والطموحة من مختلف التخصصات، للعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات الزراعية والبيئية، وتدفع نحو تبني مفاهيم التكنولوجيا الخضراء والممارسات المستدامة.
وأضافت حتاملة أنها تأمل أن تكون هذه الفعالية منطلقًا لأفكار ومشاريع خلاقة يكون لها أثر إيجابي وملموس على أرض الواقع، وأن تسهم في دعم الرياديين والمبادرين في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف الهاكاثون إلى تحفيز الابتكار في مجال الزراعة المستدامة، من خلال تطوير حلول وتقنيات رقمية ذكية تساهم في مواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.
كما يُعد الهاكاثون جزءًا من برنامج ريادة الأعمال الخضراء المنتهي بالاحتضان، حيث يتنافس المشاركون على تطوير أفكار ريادية عملية، وسيتم احتضان الفريق الفائز في حاضنة حسن الجوار الدولية للأعمال الخضراء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:15

عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر البورصات

14:07

مدير الأمن العام: حربنا ضد المخدرات مستمرة بكل قوة وحزم

14:03

الحغبير يزور مراكز تجارية في برلين ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

13:55

تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة

12:48

راصد: 1.4٪ من أسئلة النواب نوعية، و16.7٪ متقدمة، و44.5٪ مقبولة، و37.4٪ شكلية

12:37

جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

12:29

الرئيس الفسطيني يناشد العالم لإدخال المساعدات إلى غزة ووقف الحرب

12:15

انخفاض إنتاج الأردن للعسل بنسبة 17% خلال 2023

12:00

هل ينهي استحداث حدائق مؤهلة تداعيات التنزه العشوائي في عجلون؟

11:52

تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا

11:49

المفوضية تحذر من محاولات احتيال على اللاجئين في الأردن

11:39

مشادة كلامية لنجم شهير على السجادة الحمراء في مهرجان كان

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى