الثقافة والجمهور

وطنا اليوم _د ذوقان عبيدات

في لقاء للدكتور مصطفى رواشدة مع نخبة من المثقفين، نظمه منتدى الوسطية”مروان الفاعوري، تحدث الرواشدة بطلاقة “المعلم” عن مفاهيم الثقافة، وأبعادها، وخططها، وبرامجها. أبرز دور الثقافة وفق المفهوم الشامل: الهوية، المواطنة، سيادة القانون، حماية التراث، نشر الوعي، مهرجان جرش، ثم السردية الأردنية منذ بدايات التاريخ. ثم استمع لمداخلات الجمهور، وأجاب عليها جميعها باحترام شديد، يعكس احترامه لذاته ولمنصبه، والمؤسسة الداعية أو المستضيفة ولجمهوره المتنوع من اليمين والوطني واليسار.

(١)

وعي الوزير

أثبت الرواشدة وعيًا متكاملًا لمفهوم الثقافة، ولأهمية دورها في بناء الفرد والمجتمع، ووصف الثقافة بأنها ليست مهمة رسمية يقوم بها جهاز رسمي، بل هي وعي اجتماعي كامل، ودور لكل منظمات المجتمع وأفراده. ووصف التثقيف بأنه عملية تربوية تفاعلية يشارك بها كل مواطن!

(٢)

اهتمام الجمهور

فوجئت بأن مداخلات الجمهور في معظمها ركزت على التثقيف كعملية تربوية، تتطلب أن تقوم وزارة التربية بدورها في بناء قيم المواطنة، واستحضر عدد من المتداخلين دور المناهج الدراسية، في بناء المواطن، وتعزيز هويته ومواطنته! كما طالبوا الوزير بقيادة فريق للعمل مع وزارتي التربية والأوقاف والإعلام الرسمي والجماهيري.

فالجمهور يرى الثقافة سلوكًا تربويًا يوميًا. كما توجهت مداخلات الجمهور نحو العمل من خلال مراكز الشباب والمدارس.

(٣)

منتدى الوسطية

يستحق الفاعوري، قائد منتدى الوسطية كل الشكر على خياراته الدورية، وعلى تنظيمه لحشد من المثقفين، للمشاركة في أنشطته المتميزة، والتي تشعر الجمهور بجدية المنتدى ، وبعده عن الاستعراض والشكلية.

(٤)

وزير بدون حاشية

جاء الوزير وحده، دون أن يحشد

جمهور وزارته، فلم أر قيادات الوزارة التي اعتدنا أن نراها تحجز المقاعد الأمامية زلتصفق لمعالي الوزير!

سألت د رواشده عمن فرض عليه الأمين العام: الصديق نضال عصايرة، فأكدّ أنه خيار له لم يفرض عليه!

أهنىء العياصرة، وأهنىء الوزير بخياره!وشكرًا لهذا الخيار!

فهل يكون العياصرة أول أمين عام يعين بسبب كفاءته!!!

فهمت على؟