وفاة شخص بحادث دهس مأساوي في العاصمة عمان

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، الخميس، عن وفاة شخص إثر حادث دهس مأساوي وقع مساء الأربعاء عند إشارات عقبة بن نافع في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.

وأوضحت الإدارة أن التحقيقات الأولية أرجعت سبب الحادث إلى عدم التزام السائق باحتياطات السلامة العامة أثناء القيادة، مما أدى إلى وفاة أحد المشاة.

وفي حادثة منفصلة، ضبطت كوادر السير صباح اليوم حدثًا يبلغ من العمر 16 عامًا يقود مركبة دون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون السير.

تم التحفظ على الحدث وتحويله إلى المركز الأمني، مع حجز المركبة في الساحة المخصصة.

وأكدت الإدارة أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق مالك المركبة، نظرًا لما يشكله هذا السلوك من تهديد لسلامة مستخدمي الطريق.

وعلى صعيد آخر، سجلت الدوريات الخارجية تدهور مركبة على الطريق الصحراوي بعد محطة الأبيض باتجاه الجنوب، اقتصر على أضرار مادية دون إصابات.

كما شهدت طرق المملكة صباح اليوم عدة حوادث بسيطة وأعطال ميكانيكية تسببت في إعاقة مؤقتة لحركة السير.

ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتجنب السلوكيات الخطرة، مثل القيادة دون ترخيص، لضمان سلامة الجميع.