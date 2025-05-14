العموش لواء الهاشمية منكوب بيئيا بسبب انبعاثات المصفاة والردايدة يعد بالحل

وطنا نيوز – الزرقاء – الأربعاء 14 أيار 2025

أعلن النائب حسين العموش أن لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء يعاني من “نكبة بيئية” بسبب الانبعاثات الخطرة الصادرة عن مصفاة البترول الأردنية، مؤكدًا أن الوضع تجاوز حدود التحمل، وأن المواطنين أصبحوا ضحايا لتلوث مستمر يهدد صحتهم وحياتهم اليومية.

وأكد العموش أن وزير البيئة، الدكتور معاوية الردايدة، تواصل معه وأبلغه بأن فريقًا متخصصًا سيزور المصفاة غدًا للتحقق من وجود خلل أدى إلى انبعاثات غير معتادة.

وأضاف العموش أن أبناء اللواء هم أفضل وسيلة لقياس الأثر البيئي، حيث يتحملون الكثير من أجل بيئتهم ووطنهم، لكن الأمور زادت عن حدها، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة ممثلة بوزارة البيئة.

وأشار العموش إلى أن المصفاة تبذل جهودًا كبيرة لتلافي الأضرار البيئية، لكن المخاطر ما زالت تصل إلى حدود غير مقبولة، على حد وصفه.

وطالب العموش الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث البيئي في لواء الهاشمية، مؤكدًا أن صحة المواطنين وسلامتهم يجب أن تكون أولوية قصوى.

يُذكر أن لواء الهاشمية يعاني منذ سنوات من مشاكل بيئية بسبب الانبعاثات الصادرة عن المصفاة، وقد تم توجيه العديد من التحذيرات والإنذارات للمصفاة من قبل وزارة البيئة، لكن الوضع ما زال على حاله.

وتبقى الأنظار متجهة نحو زيارة الفريق المتخصص للمصفاة غدًا، وما ستسفر عنه من نتائج وإجراءات للحد من التلوث البيئي في المنطقة.