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ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 190 كيلو/ ساعة على طريق الأزرق

14 مايو 2025
ضبط مركبتين تسيران بسرعة تجاوزت 190 كيلو/ ساعة على طريق الأزرق

وطنا اليوم:شهدت الطرق الداخلية والخارجية صباح اليوم حركة مرورية نشطة، خاصة باتجاه العاصمة عمان، دون تسجيل أية ملاحظات تعيق الانسياب المروري، وفق ما أكدته إدارتا السير والدوريات الخارجية خلال التقرير المروري.
وحول أبرز المخالفات المرصودة خلال الأيام الماضية فقد بين التقرير أنها تمثلت في التتابع القريب بين المركبات، تغيير المسرب بشكل مفاجئ، تجاوز السرعات المقررة، والتعامل الخاطئ مع المنعطفات على الطرق الخارجية.
كما أضاف أن الانشغال بمشتتات الانتباه مثل استخدام الهاتف الخلوي والشاشات اللوحية يعد من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى هذه المخالفات الخطرة.
وأوضح أن من أبرز مسببات الازدحامات داخل المدن، تحميل وتنزيل الركاب بشكل عشوائي، خصوصاً قرب الأنفاق والجسور، عبور المشاة من أماكن غير مخصصة، وتجمع الفضوليين قرب مواقع الحوادث، هو ما يؤدي إلى اختناقات مرورية يمكن تفاديها بالتزام المواطنين بقواعد المرور.
في ذات السياق، ضبطت الدوريات الخارجية مركبتين تسيران بسرعات عالية تجاوزت الـ190 كلم/ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء قرب محطة شويعر الأمنية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة.


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