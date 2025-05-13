ضربهما داخل المدرسة بماسورة بلاستكية.. وأب يطالب الوزير بحماية أطفاله”

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_ناشد ولي أمر الطالب ش.م وزير التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد أعضاء الكادر التعليمي، وذلك على خلفية حادثة اعتداء جسدي قال إنها طالت ابنيه الاثنين وهما في المراحل الابتدائية في التعليم ، داخل إحدى المدارس الحكومية في منطقة خلدا.

وفي تصريح لـ”وطنا اليوم”، أوضح ولي الأمر أن المعني قام بضرب الطالبَين على أقدامهما باستخدام ماسورة ماء بلاستيكية، أثناء تواجدهما معًا في الصف خلال فترة الاستراحة المدرسية “الفرصة”، دون أي مبرر واضح، وغادر المكان بعد الواقعة دون توضيح أسباب تصرفه.

وأكد أن ما جرى ألحق أذى نفسيًا وجسديًا واضحًا بطفليه، مشيرًا إلى أن أحدهما يعاني من صعوبة في المشي، وأن الطفلين يرفضان الآن الذهاب إلى المدرسة خوفًا من تكرار الفعل.

وأضاف ولي الأمر أن الشخص نفسه كان قد كرر نفس الفعل مع أحد أبنائه وتعرض للأذى من نفس المعلم سابقاً .

كما أشار إلى أنه حاول التواصل مع المعلم المعني مباشرةً للاستيضاح عن سبب ما جرى، إلا أن ردّ الفعل، بحسب قوله، كان صادمًا، حيث قال: “عندما تحدثت معه لأفهم سبب ضربه لابني، رفع صوته عليّ وقال لي: لا تكلمني، اذهب واشتكِ للإدارة”، مضيفًا: “أجبت عليه بأني آسف إذا كنت أزعجته، ثم أنهيت المكالمة”.

وطالب ولي الأمر الوزارة بالتدخل الفوري، والتحقيق الشامل في الحادثة، محمّلًا المسؤولية لأي تقصير في ضمان بيئة مدرسية آمنة.

وتتحفظ “وطنا اليوم” على الأسماء الكاملة لحين طلبها من الجهات الرسمية.