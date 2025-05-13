بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

عندما يصنع الحزب سياسة تعليمية عاقلة

27 ثانية ago
عندما يصنع الحزب سياسة تعليمية عاقلة

الدكتور محمود المساد
شاركت أمس بندوة ناضجة، وعميقة أطلق فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني “ورقة موقف حول التعليم والمناهج”، تصلح، بل تؤسّس لمستقبل الوطن من المدخل الوحيد الصحيح – التعليم والمناهج – توجّه الحزب بها للمجتمع الأردني بكل مكوّناته، وأطيافه، من دون تمييز، أو إقصاء؛ ليرسم – بعد تشخيصه الدقيق لواقع التعليم الأردني – إطار العمل السياسي الذي قد ينهض بالتعليم، والمتعلمين الذين هم بحق رأس مال الدولة البشري الذي يبني بتميزه، ومعرفته قوّة الدولة الأردنية، ومستقبلها المنيعالمزدهر.
أتوقع – إن أرادت الجهات المعنيّة أن تقرأ الورقة بعناية واضحة، وفهم تام، ووعي ناضج، ورغبة طموحة – فبمقدورها أنتلتقط جملة من الرسائل التي بوساطتها تقود إلى التغيير الشامل المنشود، الذي تتحقق به الآمال، وهذه الرسائل هي:
1- التعليم شأن مجتمعي يجب أن لا يُترَك للتربويّين فحسب،فهو أداة الدولة في تشكيل أفراد مجتمعها بالشكل، واللون الذي تريده، ويعكس بحق مكوّنات مجتمعها وأطيافه. وهنا يلزم تحديد السّمات، والخصائص التي تريدها، بل وتطمح إليها في الخريج بوصفه منتَجًا لعملها، وفي ضوء ذلك يتم تقييمها عليه.
2- العمل على إعادة تصويب مسيرة التعليم نحو هدفه الرئيس،وهو المتعلم/ المتعلمة، بعد أن انحرف التعليم بهدفه نحو المحتوى، واقتصر على حفظه، واستذكاره على أوراق الاختبارات، مع العلم أنها أدوات فقط لإعمال العقل، واكتساب مهارات التفكير، وإنتاج المعرفة.
3- الوصول إلى اليقين بأن المتعلم/ المتعلمة هما المُدخل الرئيس لنظام التعليم، وأن المجتمع جاء بهما للمدرسة من أجل التعلم،وليس من أجل الاستماع فقط. ففي التعلم يتفاعل الطلبة مع الموقف التعلمي بحواسهم كافة، في حين ما نمارسه حاليا يقتصر على الاستماع، وبث المعلم لما يعرف. وهنا يجدر القول:إن هناك فرقًا بين المسجد والمدرسة، في المسجد يجب الاستماع، وفي المدرسة يجب التفاعل، والتأمل، والانغماس،والتعبير، والاستمتاع.
4- مراعاة حاجات المجتمع الحقيقية المتنوعة بشكل يضمن المساواة، والعدالة، وتكافؤ الفرص. لقد ابتعد نظام التعليم عنها إلى تهميش فئات وطبقات، وبخاصة الأطراف، والتحيز الواضح للأغنياء وأصحاب المواقع المؤثرة، حتى بات التعليم حِكرًا عليهم، وعلى أبنائهم، ومواقعهم محفوظة بعد تخرجهم،وغيرهم ينتظر إعلانات التوظيف، على الرغم من بيع الأرض الوريث الوحيد من أجل دراسة الأبناء.
5- كبح جماح تراجع شروط الحضانة الصحية لبيئات المواقف التعلمية، حيث غدت مملة، وباهتة، وجافة، وقلقة. والحاجة ملحّةلبيئات حاضنة، ودافئة، وحافزة، وإيجابية التواصل.
6- بذل الجهود المخلصة لإعادة هيبة المعلم ومكانته، كونه الأساس الأهم للتعليم الناجح. نعم، لقد بات المعلم فاقدًا مكانته داخل الوسط الاجتماعي، وفاقدًا تقدير الآخر له، ( مع الفارق بين الذكور، والإناث )، والحاجة اليوم ملحّة بدرجة عالية لإعادة الألق إليه من جديد، والاهتمام بمكانته معنويّا، ومِهْنيّا، وماديّا؛ وهو كما نعلم جميعا أنه القدوة الصالحة،وأن يحظى باحترام شديد؛ من أجل أن نصل به إلى ما يريده الوطن، ويصبو إليه من منَعة، وازدهار.
7- ومن دون تحسين كل ما سبق بشكل شامل ومتكامل، فلا أمل بمستقبل مناسِب!!.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:00

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

20:42

الجامعة الأردنية: تأجيل قسط صندوق إسكان العاملين عن شهر أيار

20:37

الأردن يرحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

20:33

ضبط سائق حافلة قاد بطريقة متهورة في العاصمة عمان

20:23

صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب والجيش يعلن اعتراض صاروخ يمني وسط حالة من الهلع

20:12

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمستشفى غزة الأوروبي

20:08

الطاقة والمعادن : ضبط وإغلاق 49 جهة مخالفة منذ بداية العام

19:34

بطلب من الأمير محمد بن سلمان.. ترامب يقرر رفع العقوبات عن سوريا

19:31

الرواجيح يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة ومشاريع مشتركة بعد توقيع الاتفاقية

19:22

إيلون ماسك: سنأتي بالتاكسي ذاتي القيادة إلى السعودية

19:18

اتفاقية بين مركز زها الثقافي وبلدية معان لإنشاء فرع للمركز

19:12

ولي العهد السعودي: نأمل في استثمارات بـ600 مليار دولار مع أميركا

وفيات
وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025