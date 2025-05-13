الرواجيح يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة ومشاريع مشتركة بعد توقيع الاتفاقية

وطنا اليوم – استقبل رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح صباح اليوم سفير جمهورية الصين السيد تشن تشوان دونغ في دار البلدية بحضور الملحق الثقافي في السفارة السيدة شي وي بحضور رئيس قسم أمن السياحة في اقليم الوسط المقدم طلال الرشايدة ومدير معهد الفسيفساء الدكتور أحمد العمايرة وأعضاء المجلس البلدي ومدراء بلدية مادبا.

ورحب الرواجيح بسعادة السفير تشن تشوان دونغ واستعرض أبرز المواقع الأثرية في محافظة مادبا.

وقال أن مدينة مادبا هي مدينة الابداع والحضارة ، مدينة السلام والوئام بين الأديان.

واضاف الرواجيح يقول …اننا نثمن عالياً العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين والتي أرسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني وامبراطور الصين حفظهم الله حيث شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

وقدم السيد الرواجيح نبذة عن تاريخ بلدية مادبا وأبرز مشاريعها وبعض المشاريع التي سترى النور والتي جاءت بناءاً على خطة استيراتيجة أعدت من خلال اللقاءات مع الأهالي.

وعرض الرواجيح الجوائز التي حصلت عليها مدينة مادبا ومن بينها عضويتها في مجلس الحرف العالمي عام 2016 ، عضو في شبكة المدن المبدعة لليونسكو عام 2017/ ، الفوز بلقب عاصمة السياحة العربية عام 2022 / والفوز بجائزة المدينة المتميزة في النظافة بحسب لجنة الصندوق لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز ٢٠٢٣.

ولفت الرواجيح الى زيارته لمدينة ويفانغ الصينية والتي شارك خلالها بالمؤتمر السنوي للمدينة في شهر ابريل/ نيسان الماضي وكذلك الجهود التي تبذل حالياً لغايات توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة مادبا ومدينة جينغدتش المدينة المشهورة في السيراميك وذلك في مطلع شهر أكتوبر تشرين اول القادم والمشاركة في المؤتمر السنوي في المدينة متطلعاً بأن تكون هذه الزيارة هي حجر أساس لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في مادبا وفتح مشاريع استثمارية في المحافظة مؤكداً أن البلدية ستقدم التسهيلات اللازمة في هذا المجال.

وبين الرواجيح في حديثه أن منطقتنا حالياً بظروف إقليمية صعبة وتعيش شعوبها ألم الحرب والتي نؤكد هنا على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الكبيرة المطالبة بضرورة وقوف العالم لوقف الحرب في غزة ونشر السلام في المنطقه والعالم.

من ناحيته شكر السفير الصيني في عمان الرواجيح على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى فتح آفاق التعاون المشترك بين الطرفين .

وقال السفير دونغ أن مدينة مادبا هي مدينة مميزة وتحظى بتاريخ عريق ولها مكانة في قلوب الكثيريين حول العالم.

وأشاد السفير دونغ بالدور الكبير الذي تبذله بلدية مادبا الكبرى وشركائها لوضع مدينة مادبا على خارطة السياحة العالمية مؤكداً أن الزيارة الأخيرة إلى الصين لاقت صدى واسع لفتح آفاق تنفيذ تؤأمة جديدة تنعكس بالايجاب على البلديتين.

وقال ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني هي محط تقدير دولي على الصعيد الانساني وأن جلالة الملك نفذ ما لا يستطيع أحد على تنفيذه من خلال المعابر التي أسهمت في إدخال الغذاء والدواء للفلسطينيين.

وأكد السفير الصيني أن من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام وان ينعموا به وإن ينالوا حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم.

وفي نهاية الزيارة تبادل الطرفان الهداية التذكارية واطلع السفير على القاعة الهاشمية والسوق الريفي التابع للبلدية وزيارة كنيسة الخارطة ومعهد الفسيفساء ومركز الزوار.