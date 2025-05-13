ردم 17 بئرًا مخالفة وضبط خطوط رئيسية لسرقة المياه في الكفرين

وطنا اليوم:ردمت كوادر وزارة المياه والري سلطة المياه وسلطة وادي الأردن ، مديرية الرقابة الداخلية والاحواض المائية والمشاغل المركزية – سلطة المياه صباح اليوم الثلاثاء

17 بئر مخالفة محفورة في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب عشرات الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه لتزويد مزارع مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.

جاء ذلك خلال حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام لضبط وردم ابار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سد الكفرين/الشونة الجنوبية رافقتها قوات أمنية كبيرة من كافة مرتبات مديرية الامن العام حيث تم ضبط.

وبينت السلطة أنها وبناء على المعلومات المتوفرة استكملت الحملة جهودها حتى الانتهاء من ردم (17) بئر وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة محفورة في أراضي تعود ملكيتها لسلطة وادي الأردن بالقرب من سد الكفرين التي تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد من البرك الكبيرة في المنطقة.

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية ردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة ومصادرة المعدات المخالفة وحجزها والكوابل والمحولات ، ويتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه وسلطة وادي الأردن ان حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية معربة عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات