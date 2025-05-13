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حدث غير مرخص يرتكب مخالفة خطيرة ويتسبب بحادث في المفرق

47 ثانية ago
حدث غير مرخص يرتكب مخالفة خطيرة ويتسبب بحادث في المفرق

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي أمس الإثنين ، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة جرى إسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي .
وبينت عبر تقريرها المروري أن سبب الحادث هو عدم الالتزام والتقيد بإرشادات المرور .
كما وقع حادث تصادم بين مركبتين ما قبل محطة وادي العرب باتجاه اربد ، حيث أسفر الحادث عن إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الأميرة بسمة
وضمن اختصاص محافظة المفرق ، جرى التعامل مع حادث سير بعد قيام حدث غير مرخص بالقيادة عكس اتجاه السير والتي تعتبر من أخطر المخالفات وأكثرها تسبباً بحوادث السير المؤسفة “بحسب إدارة السير” ، متسبباً بحادث سير ، إذ نتج عن الحادث إصابة بسيطة جرى إسعافها إلى أقرب مستشفى


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