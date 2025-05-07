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رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن قطاع غزة منطقة مجاعة

16 ثانية ago
رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن قطاع غزة منطقة مجاعة

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، عن أن قطاع غزة منطقة مجاعة.
ودعا مصطفى خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بمشاركة طواقم غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، المنظومة الأممية بكاملها أن تُفعّل آلياتها فورا، وأن تتعامل مع غزة كمنطقة مجاعة.
وطالب رئيس الوزراء، المجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع سلاح حرب، وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالكارثة والمجاعة.
وأكد مصطفى، أن الحكومة ستواصل العمل من أجل مواجهة العدوان الإسرائيلي والمجاعة ضد الشعب الفلسطيني، والعمل الدؤوب مع المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح، وصولا إلى التعافي وإعادة الإعمار.


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