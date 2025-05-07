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عائلة تناشد الأردنيين للعثور على طفلهم المفقود منذ 4 أيام

26 ثانية ago
عائلة تناشد الأردنيين للعثور على طفلهم المفقود منذ 4 أيام

وطنا اليوم:ناشدت عائلة الطفل محمد عمر، البالغ من العمر 13 عاما، المواطنين الأردنيين مساعدتها في العثور عليه، بعد أن فُقد منذ أربعة أيام في منطقة أم نوارة قرب جامع الإسراء بالعاصمة عمّان.
وقالت العائلة إن الطفل خرج من المنزل لشراء بعض الاحتياجات، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أنه لا يعاني من أية مشاكل صحية أو نفسية، ما زاد من قلقهم على مصيره.
ودعت الأسرة كل من يمتلك أية معلومات عن الطفل أو شاهده في أي مكان، إلى التواصل مباشرة عبر الرقم 0788606856، أو التوجه إلى أقرب مركز أمني لتقديم المساعدة.
وأكدت العائلة أن كافة الجهود الرسمية والشعبية للبحث عن محمد لا تزال مستمرة، راجية من الأردنيين التعاون في هذه الظروف الصعبة


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