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الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل في المنطقة الشمالية

دقيقتان ago
الجيش يضبط شخصين حاولا التسلل في المنطقة الشمالية

وطنا اليوم:صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس الإثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية.
وبيَّن المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الامكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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