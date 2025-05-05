بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الحدث المفقود جراء سيول الحسا

31 ثانية ago
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الحدث المفقود جراء سيول الحسا

وطنا اليوم:قال مصدر إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الحدث المفقود جراء السيول التي تشكلت الأحد في لواء الحسا في الطفيلة.
وأوضح أن فرق الإنقاذ والطوارئ التابعة لإقليم الجنوب وشرطة الطفيلة والدفاع المدني يواصلون جهودهم للبحث عن الحدث، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تجد صعوبةً في عمليات البحث عن الحدث لطبيعة المنطقة التي تحتوي على برك كبيرة وتكتلاتٍ طينية تصل لقرابة 20 مترا.
وأضاف أن الفرق لجأت إلى القوارب المائية والبحرية في عملياتها.
وكانت مديرية الأمن العام قد قالت الأحد، إن فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:44

إجراء عملية طبية نوعية بمستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

16:15

الأمن السوري يعتقل أحد كبار القادة العسكريين لنظام الأسد

16:07

ليفاندوفسكي.. الخبر السار لبرشلونة قبل موقعة ميلانو

16:00

الوجوه تتكرر والمصالح تتجذّر: قراءه في إنسداد الافق الإقتصادي الأردني

15:46

توقيف 3 موظفين من هيئة تنظيم قطاع الطاقة بجرم استثمار الوظيفة

15:43

وزير العدل: 3 حالات للتخلف عن دفع الغرامات في معدل قانون العقوبات

15:18

ترمب: هدفنا تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني ولا أقبل بأقل من ذلك

15:13

المومني: الإعلام ركيزة أساسية في تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية

14:44

مطبخ الحملة الأردنية يواصل تقديم الوجبات في غزة رغم إغلاق المعابر

14:35

أحوال كارثية بمعقل الإبادة : وفاة 57 طفلا في غزة بسبب سوء التغذية

14:34

“الهندسة الكهربائية” تكرّم أعضاءها ولجانها: 4928 منتسباً جديداً وأكثر من 300 نشاطاً خلال دورة واحدة

14:02

الضمان تدعو للتأكد من انطباق المهن الخطرة على مهن قبل الاستقالة

وفيات
وفيات الاثنين 5-5-2025وفيات الاحد 5-4-2025وفيات الجمعة 2-5-2025وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025