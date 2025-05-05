فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الحدث المفقود جراء سيول الحسا

وطنا اليوم:قال مصدر إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الحدث المفقود جراء السيول التي تشكلت الأحد في لواء الحسا في الطفيلة.

وأوضح أن فرق الإنقاذ والطوارئ التابعة لإقليم الجنوب وشرطة الطفيلة والدفاع المدني يواصلون جهودهم للبحث عن الحدث، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تجد صعوبةً في عمليات البحث عن الحدث لطبيعة المنطقة التي تحتوي على برك كبيرة وتكتلاتٍ طينية تصل لقرابة 20 مترا.

وأضاف أن الفرق لجأت إلى القوارب المائية والبحرية في عملياتها.

وكانت مديرية الأمن العام قد قالت الأحد، إن فرق الإنقاذ في محافظة الطفيلة باشرت البحث عن حدث أُبلغ عن فقدانه أثناء رعيه للأغنام في منطقة الحسا بالقرب من مجرى السيول.