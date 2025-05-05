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محافظة معان: سياح أجانب دهمتهم السيول بالشوبك كانوا دون دليل سياحي

5 ساعات ago
محافظة معان: سياح أجانب دهمتهم السيول بالشوبك كانوا دون دليل سياحي

وطنا اليوم:قال محافظ معان حسن الجبور، الاثنين إنّ بلاغا ورد عن وجود 18 سائحا في وادي النخيل بمنطقة الشوبك دهمتهم السيول.
وأضاف الجبور أن السياح كانوا في رحلة مغامرات في وادي النخيل دون وجود دليل سياحي من أهل المنطقة، مما تسبب في حالة من الإرباك خلال عمليات البحث عنهم، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ والبحث في مديرية شرطة غرب معان تمكنت من إجلاء 14 سائحا من الجنسية التشيكية وتأمينهم، فيما تم الإبلاغ عن فقدان 4 سياح من الجنسية البلجيكية (أم وأبناؤها الثلاثة).
وأشار إلى أن الفرق عثروا على طفلين، واستمر البحث حتى الساعة 2 فجرا، حيث حالت الصعوبات دون استكماله، ليُستأنف صباح اليوم على مسارين؛ الأول من الشوبك إلى منطقة أفنان في وادي عربة بطول 17 كم، والثاني من أفنان باتجاه الشوبك.
وبين أنه تم العثور على جثة الأم وأحد أبنائها ونقلا إلى مستشفى الملكة رانيا في لواء البترا، وأُبلغت السفارة البلجيكية بالحادث وتم تسليمهما، في حين أن وضع الطفلين الصحي جيد.
ولفت الجبور إلى أن أحد الطفلين عُثر عليه في منطقة أفنان ضمن اختصاص وادي عربة بمحافظة العقبة، فيما عُثر على الأم في منطقة قريقرة ضمن اختصاص محافظة العقبة، مؤكدا أهمية اتخاذ احتياطات السلامة العامة في سياحة المغامرات.
وشدد على ضرورة تنظيم هذه الرحلات من خلال مكاتب سياحية رسمية وبمرافقة أدلاء سياحيين محليين على دراية بتضاريس المنطقة.
وعثرت فرق البحث والإنقاذ المشكلة في إقليم الجنوب على جثتي أم وابنها من الجنسية البلجيكية فقدا جراء السيول في لواء الشوبك أمس الأحد.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الاثنين، إنّ فرق البحث والإنقاذ المشكلة في إقليم الجنوب من الدفاع المدني ومديريات الشرطة وقوات الدرك للبحث عن المفقودين في لواء الشوبك ( أم وابنها من الجنسية البلجيكية ) تمكنوا بعد عمل وجهد امتد لساعات طويلة وفي ظروف جوية وتضاريس صعبة من العثور عليهما متوفيين حيث جرى إخلاء جثتيهما وفتح تحقيق في الحادثة.


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