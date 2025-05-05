وفاة وإصابتان بحادث دهس وتصادم مروري في عمّان

وطنا اليوم:شهدت العاصمة عمّان صباح الأحد حادثي سير منفصلين أسفرا عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أفادت به إدارة السير في تقريرها المروري اليومي.

ووقع الحادث الأول في شارع الجاردنز، حيث أدى دهس أحد المارة إلى وفاته على الفور، نتيجة قيادة المركبة بسرعة تفوق الحد المسموح به في الشارع، بحسب ما أوضحته إدارة السير.

وفي حادث آخر، أصيب شخصان بجروح متفاوتة إثر تصادم مروري وقع بالقرب من جسر الملكة زين الشرف، أثناء الأجواء الماطرة. وأشارت الإدارة إلى أن الحادث وقع خلال فتح الكروكا، حيث توقفت بعض المركبات في الموقع، لتفاجأ مركبة بوجود مركبة أخرى أمامها، ما أدى إلى صدمها ودهس شخصين. وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة وتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الظروف الجوية الماطرة .