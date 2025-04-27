ضبط حدث يقود جرافة في الشارع العام

وطنا اليوم:أعلنت إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن ضبط حدث يقود آلية إنشاءات (جرافة) في الشارع العام، وبدون لوحات أرقام، مما يعرض نفسه والآخرين لخطر محقق.

واكدت أنه تم إجراء المقتضى القانوني.

وقالت الإدارة إنه تم التعامل مع حادث سقوط حدث من الصندوق الخلفي لمركبة شحن أثناء مسيرها، رغم التحذيرات المتكررة حول خطورة ذلك.

وأضافت، أن الحدث تعرض لإصابة متوسطة وتم اسعافه للمستشفى