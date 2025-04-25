وفاة وإصابات بحادث سير بمنطقة ساكب في جرش

وطنا اليوم:وقع حادث سير مروع في منطقة ساكب اسفر عن وفاة وثلاث إصابات

ووفقاً للمصادر الأولية، فقد وقع الحادث نتيجة اصطدام بين مركبتين على الطريق الرئيسي في المنطقة، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المركبات وخسائر بشرية مؤسفة.

وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل الوفاة إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية في المنطقة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

ويُشار إلى أن الطريق الرئيسي في منطقة ساكب يشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً، مما يستدعي من السائقين توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.