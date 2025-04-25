بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاة وإصابات بحادث سير بمنطقة ساكب في جرش

4 ساعات ago
وفاة وإصابات بحادث سير بمنطقة ساكب في جرش

وطنا اليوم:وقع حادث سير مروع في منطقة ساكب اسفر عن وفاة وثلاث إصابات
ووفقاً للمصادر الأولية، فقد وقع الحادث نتيجة اصطدام بين مركبتين على الطريق الرئيسي في المنطقة، مما أسفر عن أضرار جسيمة في المركبات وخسائر بشرية مؤسفة.
وقد هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى نقل الوفاة إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.
وباشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وسط دعوات متزايدة لتعزيز إجراءات السلامة المرورية في المنطقة للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
ويُشار إلى أن الطريق الرئيسي في منطقة ساكب يشهد ازدحاماً مرورياً كثيفاً، مما يستدعي من السائقين توخي الحذر والالتزام بقواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:50

إغلاق الطرق وقطع الكهرباء في نيوجيرسي ونبراسكا بسبب حرائق الغابات

20:41

عوني الداوود يحسم سباق نائب نقيب الصحفيين

20:34

استمرت 3 ساعات.. الكرملين: محادثات بناءة بين بوتين وويتكوف

19:49

الملك يغادر أرض الوطن للمشاركة بمراسم جنازة البابا فرنسيس

19:44

هجمات كبيرة للقسام بعدة مواقع في غزة والمروحيات تنقل جنودا إسرائيليين إلى المستشفيات

19:18

فوز طارق المومني بموقع نقيب الصحفيين الأردنيين

19:15

البريد: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية

19:12

الشيباني يرفع علم سوريا الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

19:09

أكثر من 5 آلاف مشارك بانطلاقة أردننا جنة بحلته الجديدة

16:53

ما سيحدث سيكون مرعباً.. ماذا لو اشتعلت مواجهة نووية بين الهند وباكستان؟

16:45

خبر سار لأصحاب المركبات الكهربائية في الأردن

16:17

وزير الشباب وأمين عمان يتفقدان الأعمال المساندة لتطوير مرافق مدينة الحسين للشباب

وفيات
وفيات الجمعة 25-4-2025وفيات الخميس 24 -4- 2025وفيات الاربعاء 23 -4 -2025وزير التربية ينعى طالبتين توفيتا إثر حادث سيروفيات الثلاثاء 22-4-2025