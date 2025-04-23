تدمير وتخريب محطة شحن كهربائية مجانية في عمّان

وطنا اليوم:أقدم مجهولون على تحطيم محطة شحن كهربائية مجانية تقدمها أمانة عمان الكبرى لخدمة المواطنين، والواقعة بجانب مركز الحسين الثقافي مقابل جاليري رأس العين.

وتعد هذه المحطة إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة ودعم التنقل المستدام في العاصمة.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول الجهة المسؤولة عن الحادث أو دوافعه حتى الآن.