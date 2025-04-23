إدارة السير تحذّر سالكي الطرق الخارجية من الغبار الكثيف

وطنا اليوم:دعت إدارة السير المركزية السائقين ضرورة الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً ما أمكن، وذلك نظراً للأحوال الجوية السائدة ولما تشهده المملكة من أجواء خماسينية مثيرة للغبار.

وأهابت في منشرو لها اليوم الأربعاء، المواطنين ضرورة متابعة النشرات الدورية عن أوضاع الطرق ومدى الرؤية الأفقية عليها، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرق الخارجية.

وتشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر المملكة بحالة من التقلبات الجوية خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث تبدأ بارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة الأربعاء، يليها انخفاض تدريجي اعتبارا من يوم الخميس وحتى السبت.

الأربعاء، تسود أجواء حارة وجافة ومغبرة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحدود (10-11) درجة مئوية.

وتظهر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

أما ليلا، يبدأ تركيز الغبار بالانخفاض تدريجيا على المناطق الغربية، مع بقاء الأجواء مغبرة في باقي المناطق، واستمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

ويحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، وانعدامها أحيانا خاصة على الطرق الخارجية.

الخميس، تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة فوق المرتفعات والسهول، مع ظهور غيوم متوسطة وعالية، ورياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.

ليلا، يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ليلا، يصبح الطقس مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق.