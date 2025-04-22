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مبيضين: لا نحتمل الرمادية بالأمن الوطني إما أن تكون شريفا أو خائنا

29 ثانية ago
مبيضين: لا نحتمل الرمادية بالأمن الوطني إما أن تكون شريفا أو خائنا

وطنا اليوم-قال وزير الداخلية السابق سمير المبيضين إن الأمن الوطني لا يحتمل المنطقة رمادية فإما أن تكون شخصا وطنيا شريفا أو خائنا.
وأكد خلال استضافة تلفزيونية أن الخيانة العظمى كالمساس في الأمن الوطني محرم كحرمة دم المواطن الأردني.
وأشار مبيضين إلى أن الخلية التي استهدفت أمن الأردن تعد تنظيمًا سريًا إرهابيًا مكتمل الأركان كونها شملت التخطيط والتمويل والتدريب على مراحل متتابعة.
ووصف مبيضين التشكيك بالرواية الأمنية أنه استقواء وتحني على الدولة مشددا أن احترام الحقائق الأمنية واجب على الجميع.


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