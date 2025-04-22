إصابة 13 طالبًا بضيق تنفس بمدرسة في المقابلين

وطنا اليوم:أُصيب 13 طالبًا في مدرسة أساسية في منطقة المقابلين بالعاصمة عمّان، الثلاثاء، بحالات ضيق تنفس “اختناق”، نتيجة تسرب غاز من منطقة صناعية محاذية للمدرسة، وفقًا لما ذكره مدير تربية القويسمة، هاشم الزيود.

وأوضح الزيود أن المدرسة تقع بمحاذاة منطقة صناعية، وقد حدث تسرب غاز من أحد الكراجات.

وأضاف أن فرق الإسعاف حضرت إلى المدرسة، وقدمت الإسعافات الأولية، وقامت بتصنيف الحالات، ونقل 13 طالبًا إلى المستشفى.

وأشار إلى أن المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يعانون من حالات صحية سابقة وأمراض تنفسية، مثل الربو والحساسية، ما أدى إلى شعورهم بالاختناق.