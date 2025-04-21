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احتراق شاحنة أردنية وإصابة سائقها في السعودية

36 ثانية ago
احتراق شاحنة أردنية وإصابة سائقها في السعودية

وطنا اليوم:أُصيب سائق أردني بجروح وإصابات متفرقة إثر حادث سير تعرضت له الشاحنة التي كان يقودها في المملكة العربية السعودية.
وأوضح المهندس هيثم خطاب، رئيس لجنة الحوادث والإنسانية في ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية، أن الشاحنة الأردنية، التي كانت محمّلة بمادة الحليب، تعرضت لحادث تدهور في منطقة الغاط التابعة لمدينة الخرج باتجاه حفر الباطن، أثناء توجهها نحو الأردن، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.
وأضاف خطاب أن السائق أُصيب بجروح متعددة ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن الحريق أتى على كامل حمولة الشاحنة، بما في ذلك الأوراق الثبوتية الخاصة بالسائق.


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