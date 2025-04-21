بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

العدل : تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس لغاية آذار

18 ثانية ago
العدل : تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس لغاية آذار

وطنا اليوم:بلغ عدد العقوبات البديلة عن الحبس التي تم تنفيذها منذ بدلية العام وحتى نهاية آذار من العام الحالي 426 عقوبة، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة العدل .
وكان مجلس الوزراء أقر يوم أمس الأحد، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل انسجاماً مع ما تعهَّدت به الحكومة في بيانها الوزاري من حيث التوسُّع في تطبيق العقوبات البديلة، ومنح المحكمة المختصَّة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها.
وتعطي التَّعديلات المقترحة مزيداً من البدائل للمحاكم، بحيث تتيح استخدام العقوبات البديلة على القضايا المنظورة قبل الحكم، وكذلك إتاحة استخدامها بعد صدور الحكم، ما سيترتَّب ذلك استبدال العقوبة السَّالبة للحريَّة بأخرى بديلة للمحكومين.
كما تمنح التَّعديلات المقترحة قاضي تنفيذ العقوبة، صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، مع السَّماح بتأجيلها أو تقسيطها بما يحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
ومن شأن التَّعديلات المقترحة تعزيز نهج العدالة التصالحيَّة، إذ إنَّ أحد أهمّ شروط الاستبدال التَّصالح ما بين الأطراف لتطبيق العقوبة البديلة ودفع ما يترتَّب عليه من تعويض، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونيَّة والجرميَّة.
ويزيد مشروع القانون عدد ساعات الخدمة المجتمعيَّة المحكوم بها لتصبح دون حد أعلى، بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ساعة. كما أضاف بعض أنواع البدائل للعقوبات السَّالبة للحريَّة مثل: البرامج التأهيليَّة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافيَّة، والمراقبة الإلكترونيَّة.
وأجازت التَّعديلات إقران البدائل بتدابير مثل: منع السَّفر، وتقديم المحكوم عليه تعهُّداً بقيمة ماليَّة بعدم التعرُّض أو التَّواصل مع أشخاص أو جهات معيَّنة.
كما حدَّدت التَّعديلات بشكل واضح وصريح الجرائم التي يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وأجازت الطَّعن في قرارات قبول أو رفض استبدال العقوبات بعقوبات بديلة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:38

وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص جراء حادث تدهور على طريق المفرق – جابر

09:17

عشرات القتلى بغارات أمريكية دامية على صنعاء وصعدة

09:11

فضيحة جديدة على سيغنال.. وزير الدفاع الأميركي يشارك معلومات مع زوجته وشقيقه

05:35

الحوثيون: العدوان الأميركي يجدد استهداف مديرية الجوبة بمأرب

03:03

مشاجرة في العاصمة تنتهي بمقتل شاب عشريني

02:05

انخفاض طفيف وحالة ربيعية معتدلة تسود معظم مناطق المملكة

01:04

‏التنمية توضح حول فيديو المُسن المتداول: يعود لعام 2022 ونقل لدور الرعاية

00:54

فوز قائمة المهندس الزراعي بجميع مقاعد مجلس النقابة بالتزكية “م.علي أبو نقطة” نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية

00:49

جيش الاحتلال يمشط منطقة حدودية مع مصر بعد سماع إطلاق نار

23:44

عاصي الحلّاني يطلق احدث اغنياته “الحقّ علينا”

23:40

الأردن المنشود: التعددية في حمى العدل

23:31

لا عزاء للشباب!

وفيات
وفيات الأحد 20 – 4 – 2025وفيات الجمعة 18-4-2025وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025