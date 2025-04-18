ملثمان يسرقان منزلاً تحت تهديد السلاح في العاصمة عمان

وطنا اليوم:تعرض أحد المنازل، في عمان، لسرقة مبلغ مالي، وبعض محتوياته،ومركبة صاحب المنزل، من قبل شخصين ملثمين، تحت تهديد السلاح، وبوشرت التحقيقات، بعد تقديم الشكوى.

وقال مصدر أمني، بالتفاصيل، أنه وأثناء وجود أحد الأشخاص في منزله، سمع صوتاً في إحدى الغرف، وعند تفقده مصدر الصوت، تفاجأ بوجود شخصين ملثمين، كان بحوزة أحدهما، سلاح ناري، ولدى اكتشاف امرهما، من قبل صاحب المنزل، قاما بأخذ مبلغ مالي منه، ومفتاح مركبته، تحت تهديد السلاح، وقاما بترتبيطه، وسرقة بعض محتويات المنزل، ومركبته، ولاذا بالفرار. وأضاف، أن صاحب المنزل، تقدم بشكوى بتلك الواقعة، وبوشرت التحقيقات، لإلقاء القبض على المتهَمَيْن بالسرقة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.