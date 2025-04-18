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قتيلان بإطلاق نار في جامعة بولاية فلوريدا

35 ثانية ago
قتيلان بإطلاق نار في جامعة بولاية فلوريدا

وطنا اليوم:قُتل شخصان بإطلاق نار في جامعة في فلوريدا، وفق ما أعلنت الشرطة في الولاية الجنوبية الخميس، مشيرة إلى أن المشتبه فيه هو ابن عنصر في جهاز لإنفاذ القانون.
وقال قائد شرطة الجامعات في ولاية فلوريدا جيسون ترامباور “قضى اثنان من الضحايا ونقل خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص إلى مستشفى محلي”، موضحاً أن المشتبه به أيضاً تم نقله إلى المستشفى.
وأغلق الحرم الجامعي أثناء إجراء الشرطة عمليات بحث عن المسلح، وفق السلطات.
وأعطيت توجيهات لطلاب جامعة فلوريدا في تالاهاسي بوجوب الاحتماء.
وجاء في منشور للجامعة على شبكة للتواصل الاجتماعي “أُبلغ عن مطلق نار طليق في منطقة اتحاد الطلبة”.
وأوضحت الجامعة في منشورها أن “الشرطة موجودة في المكان أو في طريقها إليه. إبقوا محتمين وانتظروا مزيداً من التوجيهات. أغلقوا كل الأبواب والنوافذ وابتعدوا منها وكونوا جاهزين لاتخاذ مزيد من تدابير الحماية”.


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