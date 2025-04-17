مزاح بـ رذاذ الفلفل داخل العلوم والتكنولوجيا يدخل 18 شخصاً للمستشفى

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني أن كوادر الدفاع المدني تعاملت، الخميس، مع حادثة اختناق داخل الحرم الجامعي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، نتج عنها نقل 18 طالبًا إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر، أن الحادثة وقعت عقب قيام طالبين برش مادة “رذاذ الفلفل” داخل صالة إحدى الكافتيريات في الجامعة بعد انتهاء الدوام الرسمي، بهدف المزاح، ما تسبب بردود فعل صحية فورية بين الطلبة المتواجدين في المكان، تمثلت بالسعال والدموع وضيق في التنفس.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المعنية، بما فيها الدفاع المدني والأمن الجامعي، تحركت على الفور إلى موقع الحادثة وقدمت الإسعافات الأولية، وتم نقل الحالات المتأثرة إلى المستشفى، حيث تبين أن جميع الإصابات طفيفة، وغادر عدد من الطلبة المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال آخرون يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدًا أن استخدام بخاخ الفلفل يُعد ممنوعًا داخل الحرم الجامعي، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتسببين بما يضمن سلامة الطلبة والحفاظ على الأمن داخل الجامعة