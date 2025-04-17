بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

مزاح بـ رذاذ الفلفل داخل العلوم والتكنولوجيا يدخل 18 شخصاً للمستشفى

55 دقيقة ago
مزاح بـ رذاذ الفلفل داخل العلوم والتكنولوجيا يدخل 18 شخصاً للمستشفى

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني أن كوادر الدفاع المدني تعاملت، الخميس، مع حادثة اختناق داخل الحرم الجامعي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، نتج عنها نقل 18 طالبًا إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي لتلقي العلاج.
وأوضح المصدر، أن الحادثة وقعت عقب قيام طالبين برش مادة “رذاذ الفلفل” داخل صالة إحدى الكافتيريات في الجامعة بعد انتهاء الدوام الرسمي، بهدف المزاح، ما تسبب بردود فعل صحية فورية بين الطلبة المتواجدين في المكان، تمثلت بالسعال والدموع وضيق في التنفس.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المعنية، بما فيها الدفاع المدني والأمن الجامعي، تحركت على الفور إلى موقع الحادثة وقدمت الإسعافات الأولية، وتم نقل الحالات المتأثرة إلى المستشفى، حيث تبين أن جميع الإصابات طفيفة، وغادر عدد من الطلبة المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما لا يزال آخرون يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وأضاف أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادثة، مؤكدًا أن استخدام بخاخ الفلفل يُعد ممنوعًا داخل الحرم الجامعي، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتسببين بما يضمن سلامة الطلبة والحفاظ على الأمن داخل الجامعة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:32

كشف ملابسات جريمة قتل مضى عليها 20 عامًا في الكرك

20:20

40 شهيدا و73 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

20:04

بينها المغرب ومصر..الاتحاد الأوروبي يصنف سبع دول آمنة ويقلص منح اللجوء لمواطنيها

19:53

بيان وطني صادر عن “فرسان التغيير” حول إحباط المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن الاردن

19:51

المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025

19:45

خطة حكومية لإنشاء قاعدة بيانات لتنظيم سوق العمل

19:45

عشائر الازايدة في محافظة مادبا تصدر بيان تجدد فيه الولاء والانتماء لقيادتنا الهاشمية الحكيمة وتستنكر العملية الإرهابية الجبانة لتصنيع الصواريخ واستهداف أمن الوطن واستقراره

19:39

خطة واعدة لزيادة إنتاج الغاز من حقل الريشة في الأردن

19:37

الوطنية بين الرعاع والتسحيج .. بقلم: هشام بن ثبيت العمرو

19:35

أورنج تلتقي مع زبائنها بشكل مباشر في الميدان

19:34

قطار منظمة نقطة ضوء الثقافي يحط في محطته الثانية في محافظة الزرقاء

19:13

وزير الخارجية: تشرفت بنقل تحيات الملك إلى الرئيس السوري

وفيات
وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025