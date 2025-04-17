كشف ملابسات جريمة قتل مضى عليها 20 عامًا في الكرك

وطنا اليوم:كشف قسم البحث الجنائي في محافظة الكرك تفاصيل قضية قتل مروعة ظلت غامضة لعقدين من الزمن، وتبين أن شبابًا كانوا قد أبلغوا عن فقدان شقيقتهم في عام 2005، هم أنفسهم من أقدموا على قتلها ودفنها في ذلك الوقت.

وبحسب التفاصيل، تمكن فريق متخصص من البحث الجنائي في الكرك، وبمهنية عالية، من كشف ملابسات القضية المعقدة بحسب مصدر امني .

وأضاف المصدر أن الاستدلال على الجناة قاد إلى تحديد مكان الجثة واستخراجها.

وقد تم تحويل ملف القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وعبرت الأوساط الشعبية في المحافظة عن امتنانها وتقديرها العميقين للجهود الحثيثة التي بذلها قسم البحث الجنائي في الكرك واسفرت عن كشف ملابسات هذه الجريمة التي بقيت طي الكتمان طوال هذه المدة الطويلة.