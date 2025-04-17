بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

ساعة واحدة ago
حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

وطنا اليوم:شهدت طرق المملكة اليوم الخميس حركة مرورية نشطة في معظم المناطق، لا سيما من المحافظات الشمالية والشرقية باتجاه العاصمة عمان، وسط انتشار مكثف للدوريات الخارجية ووحدات السير، وذلك لتقديم المساعدة وتنظيم الحركة وضبط المخالفات الخطرة.
غرفة عمليات الدوريات الخارجية، قالت إن جميع الطرق الخارجية سالكة، مع تسجيل حادث تصادم بين مركبتي شحن على طريق العدسية – ناعور، ما بعد سوق العدسية باتجاه عمان، أدى إلى إعاقة جزئية للمسرب الأيمن، دون وقوع إصابات، حيث تم التعامل مع الحادث ميدانيًا من قبل الجهات المختصة.
كما تم خلال الساعات الـ24 الماضية التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي في منطقة الجفر باتجاه الجنوب، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتبين أن سبب الحادث هو تغيير مفاجئ للمسرب.
وفي إطار جهود الرقابة، تم ضبط مركبة كانت تسير بسرعة تجاوزت 170 كم/س على طريق الأزرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق. كما قُدمت مساعدات إنسانية لسائقين ومواطنين على الطرق المختلفة.
من جهتها، بينت غرفة عمليات السير، في تقريرها المروري الصباحي، أن العاصمة عمان شهدت ذروة مرورية صباحية اعتيادية ليوم الخميس، خاصة على طريق المطار باتجاه نفق الملتقى، ومنطقة الثامن، والسابع، والمدينة الطبية، مع تسجيل حركة نشطة لكنها منسابة.
فيما تم تسجيل حادثي دهس وصدم، الأول في منطقة وسط البلد أدى إلى وفاة أحد المشاة، والآخر تصادم دراجة نارية مع مركبة في منطقة عبدون، ونتج عنه إصابة متوسطة لقائد الدراجة.
ودعت الإدارات المرورية جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، وتجنب الوقوف المزدوج والتصرفات الخاطئة، خصوصًا مع بدء عطلة نهاية الأسبوع. كما ذكّرت المواطنين بإمكانية طلب المساعدة عبر الاتصال على الرقم الموحد 911.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

أمنية تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2025 من مجلة الأعمال الدولية

16:49

اخوان الاردن يعلنون تأجيل فعالية مناصرة لغزة

16:39

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة

16:36

الفوسفات : توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الثامن والعشرين من الشهر الحالي

16:35

رئيس جامعة البترا يستقبل وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى تبنّي خطة استراتيجيّة للحدّ من التّدخين

16:18

عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

16:13

أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

15:58

وزيرة النقل تبحث والسفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

15:38

تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في أحد شوارع العاصمة

15:32

رئيس الأعيان:رفع علم الأردن فقط وعلى الإخوان الامتثال

15:10

السالم: صافي أرباح كابيتال بنك ترتفع بنسبة 50% لتصل إلى 160 مليون دينار مدفوعة بأداء المجموعة القوي

وفيات
وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025