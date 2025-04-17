حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

وطنا اليوم:شهدت طرق المملكة اليوم الخميس حركة مرورية نشطة في معظم المناطق، لا سيما من المحافظات الشمالية والشرقية باتجاه العاصمة عمان، وسط انتشار مكثف للدوريات الخارجية ووحدات السير، وذلك لتقديم المساعدة وتنظيم الحركة وضبط المخالفات الخطرة.

غرفة عمليات الدوريات الخارجية، قالت إن جميع الطرق الخارجية سالكة، مع تسجيل حادث تصادم بين مركبتي شحن على طريق العدسية – ناعور، ما بعد سوق العدسية باتجاه عمان، أدى إلى إعاقة جزئية للمسرب الأيمن، دون وقوع إصابات، حيث تم التعامل مع الحادث ميدانيًا من قبل الجهات المختصة.

كما تم خلال الساعات الـ24 الماضية التعامل مع حادث تدهور على الطريق الصحراوي في منطقة الجفر باتجاه الجنوب، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتبين أن سبب الحادث هو تغيير مفاجئ للمسرب.

وفي إطار جهود الرقابة، تم ضبط مركبة كانت تسير بسرعة تجاوزت 170 كم/س على طريق الأزرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق. كما قُدمت مساعدات إنسانية لسائقين ومواطنين على الطرق المختلفة.

من جهتها، بينت غرفة عمليات السير، في تقريرها المروري الصباحي، أن العاصمة عمان شهدت ذروة مرورية صباحية اعتيادية ليوم الخميس، خاصة على طريق المطار باتجاه نفق الملتقى، ومنطقة الثامن، والسابع، والمدينة الطبية، مع تسجيل حركة نشطة لكنها منسابة.

فيما تم تسجيل حادثي دهس وصدم، الأول في منطقة وسط البلد أدى إلى وفاة أحد المشاة، والآخر تصادم دراجة نارية مع مركبة في منطقة عبدون، ونتج عنه إصابة متوسطة لقائد الدراجة.

ودعت الإدارات المرورية جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، وتجنب الوقوف المزدوج والتصرفات الخاطئة، خصوصًا مع بدء عطلة نهاية الأسبوع. كما ذكّرت المواطنين بإمكانية طلب المساعدة عبر الاتصال على الرقم الموحد 911.