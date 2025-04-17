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لا إصابات في حريق هنجر ملابس في المنطقة الحرة

17 أبريل 2025
لا إصابات في حريق هنجر ملابس في المنطقة الحرة

وطنا اليوم:صرح الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بأن الكوادر المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء والشرطة، تمكنت اليوم من إخماد حريق أتى على هنجر بمساحة 600 متر مربع، بالمنطقة الحرة بمحافظة الزرقاء.
ويحتوي الهنجر على أقمشة وملابس مستعملة.
وأضاف الناطق الإعلامي بأنه تمت السيطرة على الحريق، ومنع انتشاره، دون وقوع أي إصابات بالأرواح.
في حين تم فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التي أدت نشوب الحريق.


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