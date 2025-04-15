ضبط اعتداء مشتل على خط رئيسي على طريق جرش

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري، الاثنين، أن حملة نفذتها الأجهزة المعنية أسفرت عن ضبط اعتداءات مشاتل زراعية قرب جامعة فيلادلفيا- طريق جرش على خطوط المياه لتزويد المشتل من خلال بركة مياه حيث تمت إزالة الاعتداء وتصويب الوضع وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وقالت وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه، إنه بناء على معلومات توافرت حول معلومات بوجود اعتداء من قبل أحد المشاتل ، تمت مداهمة الموقع وضبط الاعتداء من خلال سحب خط من خط ناقل قطر 4 إنش وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

وشددت الوزارة أنها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية، كون هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه وأثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والمؤسسات والمواطنين.

وأكدت أن الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية.